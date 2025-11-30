NATO U STRAHU Četiri ruska lovca poletela prema Poljskoj! Hitno aktivirani Patrioti spremni da obaraju, poleteo nemački Luftvafe
RUSKI lovci MiG-31 izazvali su uzbunu na granici NATO-a. Poljska je u stanju visoke pripravnosti, a Nemačka je aktivirala svoje borbene avione.
Rusijaje u petak izvela još jednu opasnu demonstraciju moći prema NATO-u. Kako saznaje Bild, četiri ruska lovca MiG-31 poletela su prema zapadu i izazvala uzbunu u Poljskoj, koja je odmah podigla borbenu spremnost svoje protivvazdušne odbrane.
U reakciju na provokaciju su bili uključeni i pripadnici nemačkog Luftvafea.
Prema vojnim izvorima, MiG-ovi 31 leteli su ruskim vazdušnim prostorom u smeru zapadne granice. Iako Poljsku od Rusije dele Belorusija i Ukrajina, reč je o najbržem borbenom avionu na svetu, s mogućnošću postizanja brzine od 3000 km/h, teoretski bi poljski vazdušni prostor mogao da dosegne za manje od 15 minuta.
Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da MiG-31 može da nosi hipersoničnu raketu Kinžal, zbog čega NATO takve letove prati s posebnom pažnjom.
POLjSKA DIGLA BORBENU GOTOVOST PVO SISTEMA NA NAJVIŠI NIVO
Poljsko ratno vazduhoplovstvo i na terenu raspoređene NATO snage reagovale su odmah. Patriot sistemi stavljeni su u najviši stepen pripravnosti, spremni za trenutno lansiranje projektila u slučaju ulaska neprijateljskog aviona.
U bezbednosnim merama učestvovali su i nemački vojnici, konkretno dva Patriot sistema Luftvafea koji štite ključni aerodrom u Rešovu, preko kojeg gotovo sva NATO vojna pomoć stiže u Ukrajinu.
- U petak je zabeležena aktivnost u ruskom vazdušnom prostoru, a snage protivvazdušne odbrane raspoređene u Poljskoj reagovale su u skladu s procedurama. U to ulaze i dva Patriot sistema Luftvafea - rekao je portparol Luftvafea, potvrđujući ozbiljan incident.
Prema NATO izvorima, ruski avioni su se nakon određenog vremena okrenuli i vratili.
"RUSIJA NAS STALNO TESTIRA"
- Rusija nas neprestano testira. Žele da vide kako reagujemo - rekao je jedan NATO oficir za Bild.
Dodao je kako je vrlo verovatno da ruski sistemi za nadzor beleže trenutak kada NATO diže borbenu spremnost.
- Neka i vide. Spremni smo da branimo svaki centimetar NATO teritorije - zaključio je on.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Bild)
Preporučujemo
ZA OVO MESTO SPREMNI SU DA GINU: Mediji otkrili mesto hipotetičkog sukoba Rusije i NATO
03. 11. 2025. u 22:22
POGLEDAJTE - TURSKO MINISTARSTVO: Bespilotni čamac napao ruski tanker na Crnom moru (MAPA/VIDEO)
29. 11. 2025. u 12:22 >> 16:53
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)