(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Autobus sleteo s puta, ima poginulih
AUTOBUS je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u turskoj provinciji Afionkarahisar.
Dve osobe su poginule, a 21 je povređena.
Prema pisanju lista Milijet, vozilo je sletelo sa autoputa u jarak u blizini sela Tatarli. Povređeni su hospitalizovani, a na lice mesta su stigle i službe hitne pomoći.
