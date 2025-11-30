Svet

(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Autobus sleteo s puta, ima poginulih

30. 11. 2025. u 15:20

AUTOBUS je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u turskoj provinciji Afionkarahisar.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ФОТО) Аутобус слетео с пута, има погинулих

Foto: Shutterstock

Dve osobe su poginule, a 21 je povređena.


Prema pisanju lista Milijet, vozilo je sletelo sa autoputa u jarak u blizini sela Tatarli. Povređeni su hospitalizovani, a na lice mesta su stigle i službe hitne pomoći.

