DRAMATIČNA PORUKA AMERIKE EVROPSKIM DIPLOMATAMA: Rusko oružje zadaće konačan udarac Ukrajini

NAJVIŠI američki pregovarač za Ukrajinu upozorio je evropske diplomate da Rusija trenutno proizvodi rakete brže nego što ih koristi, stvarajući rastuće zalihe dalekometnog naoružanja koje bi, kako je rekao, mogle „zadavati konačni udarac“ Ukrajini.

profimedia/Novosti ilustracija

Prema Njujork tajmsu, koji se poziva na dvojicu zapadnih zvaničnika, državni sekretar američke vojske Danijel Driskol, glavna figura u mirovnoj inicijativi administracije predsednika Donalda Trampa, izneo je ovo upozorenje tokom sastanka zapadnih diplomata u Kijevu prošle nedelje, piše Kijev post.

Zvaničnici su naveli da je Driskolova poruka bila jasna: rastuće raketne zalihe Rusije povećavaju hitnost postizanja diplomatskog rešenja.

Rusija ubrzala proizvodnju raketa

Prema ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi, Moskva sada godišnje proizvodi oko 2.900 krstarećih i balističkih raketa, uključujući sisteme „Iskander“, „Kinžal“ i „Kalibr“.

To prevazilazi trenutan tempo upotrebe, što Rusiji omogućava da akumulira „stotine“ dodatnih raketa.

Foto: Profimedia

- Lansiranja više ne prate proizvodnju - rekao je Fabijan Hofman, stručnjak za rakete sa Univerziteta u Oslu, dodajući da Rusija možda stvara zalihe za buduće sukobe ili dodatni pritisak na Ukrajinu.

Ovo predstavlja velike rizike: moguće dublje udare po energetskoj infrastrukturi Ukrajine, veći pritisak na već oslabljene sisteme protivvazdušne odbrane i potencijalne pretnje drugim evropskim zemljama.

Zapad strahuje od strateškog sloma Ukrajine

Balističke rakete ubrzano prevazilaze mogućnosti Ukrajine da nabavi presretače poput PVO sistema „Patriot“ ili SAMP/T. Hofman upozorava da bi trenutna dinamika mogla ostaviti Ukrajinu praktično nezaštićenom:

- Ovo je veoma zabrinjavajuće.

Foto: Profimedia

Zapadni zvaničnici kažu da ovaj trend predstavlja prekretnicu u odnosu na početak rata, kada su rakete bile lansirane odmah po izlasku iz fabrika. Komponente pronađene nakon napada na dečju bolnicu u Kijevu u julu 2024. pokazivale su da su proizvedene samo nekoliko meseci ranije.

Rusija je u međuvremenu proširila vojno-industrijsku bazu i diversifikovala snabdevanje uvozom oružja iz Severne Koreje i Irana.

Pregovori pod pritiskom: SAD guraju novi mirovni plan

Driskolovo upozorenje dolazi u trenutku kada Vašington nastavlja da forsira revidirani mirovni plan, nakon što je Kijev, ali i evropske prestonice, oštro odbacio prve predloge.

Administracija Trampa insistira da Moskva trenutno ima prednost na bojnom polju i da dalje odlaganje pregovora može pogoršati ukrajinsku poziciju.

Hofman je upozorio da prekid rata ne znači i usporavanje ruske vojne proizvodnje:

- Ako Rusija izađe kao pobednik, mogla bi postati još agresivnija i raspolagati ogromnim arsenalom dalekometnog oružja.

SAD uslovljavaju garancije tek nakon primirja

Prema Politiku, državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je evropskim predstavnicima da Vašington želi prekid vatre pre nego što se razgovara o bilo kakvim dugoročnim bezbednosnim garancijama.

Foto: Tanjug

Američka strana je već predstavila Ukrajini inicijalni plan od 28 tačaka, uključujući ustupke teritorija, ograničenje veličine vojske i trajno odustajanje od ulaska u NATO. Nakon hitnih razgovora u Ženevi dokument je skraćen na 22 tačke, ali Kijev je odbacio više ključnih uslova.

Raniji ultimatum Vašingtona bio je da Ukrajina plan mora prihvatiti do 27. novembra, uz poruku predsednika Trampa da će „Zelenski morati da ga zavoli“.

Zelenski je predložio da otputuje u Vašington radi razgovora o najspornijim uslovima, ali Tramp je poručio da će se sa Zelenskim i Putinom sastati tek kada bude blizu prekid vatre, šaljući umesto sebe specijalnog izaslanika Stiva Vitkova u Moskvu, a Driskola u Kijev.