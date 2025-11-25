"ZAPAD ŽELI DA PREINAČI TRAMPOV PLAN" Lavrov: Setite se da ste već imali priliku koju niste iskoristili

RUSIJI zvanično nije predat plan američkog predsednika Donalda Trampa, ali Moskva je spremna da razgovara o konkretnim detaljima, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Plan smo dobili ali preko neformalnih kanala. Zvanično nam nije predat. Spremni smo da razgovaramo o konkretnim formulacijama jer mnoga pitanja zahtevaju pojašnjenje. Do sada od američkih kolega nismo dobili onu verziju o kojoj spekulišu mediji - rekao je Lavrov.

Prema rečima šefa ruske diplomatije procene zvanične Moskve u vezi sa Trampovim planom za Ukrajinu ostaju na snazi i Rusija pozdravlja činjenicu da su u osnovi ovog dokumenta dogovori postignuti na samitu predsednika Putina i Trampa na Aljasci.

- Mirovni plan predsednika Trampa komentarisao je pre nekoliko dana detaljno i jasno predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije. Naše procene nisu se promenile, ostaju na snazi u smislu da se ključne odredbe Trampovog plana zasnivaju na dogovorima postignutim u Enkoridžu na rusko-američkom samitu na najvišem nivou u avgustu ove godine. Ti principi su u celini sadržani u planu, što mi pozdravljamo - rekao je Lavrov i upozorio da će se situacija promeniti ako iz Trampovog plana budu izostavljene odredbe postignute na samitu na Aljasci.

Lavrov je rekao da se od Amerikanaca očekuje da u fazi koordinacije sa Evropom i Ukrajinom predstave verziju plana koju smatraju privremenom.

On je ukazao da je Evropa potpuno podbacila po svim parametrima u svojim postupcima prema Ukrajini, počev od 2014. godine.

- Evropo, kada kažete 'ne radite ništa bez nas’ setite se da ste već imali priliku koju niste iskoristili, već ste je propustili - poručio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Zapad želi da preinači Trampov plan i potkopa napore za rešavanje konflikta, kao i svaki prethodni put kada je urušavao postignuti napredak po pitanju Ukrajine.

- Imamo aktivne kanale komunikacije sa Amerikancim. Ne krijemo to, ali naša diplomatija je navikla da radi profesionalno, a profesionalna diplomatija podrazumeva da se pre postizanja konačnog dogovora ne objavljuju informacije i da se ne dozvoljava njihovo curenje - rekao je Lavrov i poručio da oni koji predstavljaju diplomatiju i politiku u Evropi rade upravo suprotno.

Lavrov je rekao da je cilj curenja informacija, stalnih spekulacija i širenja glasina da se potkopa inicijativa Donalda Trampa u delu koji odražava dogovore postignute u Enkoridžu predočio da to potvrđuju izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, francuskog predsednika Emanuela Makrona i drugih lidera, uključujući briselsku birokratiju.

Govoreći na sastanku Saveta bezbednosti Ruske Federacije 21. novembra, Putin je potvrdio da bi američki plan mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje, ali je upozorio da se o ovom tekstu trenutno suštinski ne raspravlja sa Rusijom.

Ruski predsedniki je zaključio da je to zato što američka administracija očigledno ne uspeva da obezbedi saglasnost Kijeva.

- Ukrajina i njeni evropski saveznici još uvek žive u iluzijama i sanjaju da će Rusiji naneti strateški poraz na bojnom polju. Njihov stav proizilazi iz nedostatka objektivnih informacija o stvarnom stanju stvari na bojnom polju - istakao je Putin na sastanku Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

