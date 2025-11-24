TRAMP DONEO KONAČNU ODLUKU: Muslimansku braću proglasiti terorističkom organizacijom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da će islamističku organizaciju Muslimanska braća označiti kao stranu terorističku organizaciju, čime će, kako je naveo, zadati udarac grupi koja se duže vreme krivi za destabilizaciju Bliskog istoka i radikalizaciju mladih muslimana.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

"To će biti urađeno na najjači i najmoćniji način. Završni dokumenti su u fazi izrade", rekao je Tramp za "Just the News".

Izjava je usledila nakon što je američki portal objavio članak o aktivnostima Muslimanske braće i rastućoj zabrinutosti unutar Trampove administracije.



Tramp razmatra ovaj potez još od svoje prve administracije.

Muslimanska braća su islamistička grupa osnovana pre skoro jednog veka u Egiptu, ali sa ograncima, strankama i pridruženim pokretima širom sveta.

Više zemalja Bliskog istoka već je preduzelo mere protiv grupe, pri čemu su Egipat i Jordan zabranili njen rad, a Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein su je označili kao terorističku organizaciju.

U avgustu je američki državni sekretar Marko Rubio rekao da je obeležavanje Muslimanske braće stranom terorističkom organizacijom "u pripremi".

"Očigledno je da postoje različite grane Muslimanske braće, tako da biste morali da označite svaku od njih", objasnio je Rubio.

On je napomenuo da je Stejt department prolazio kroz dugotrajan proces pripreme da bi proglasio tu organizaciju za terorističku.



(Tanjug)