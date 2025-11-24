LETONSKI BIZNISMEN PRITVOREN U SANKT PETERBURGU: Zatražio azil u Rusiji

LETONSKI državljanin Aleksandar Gordejev, osnivač nekada velike logističke kompanije "Overseas Baltic", koga je Interpol priveo u Sankt Peterburgu, zatražio je od ruskog Generalnog tužilaštva da ga ne izruči Litvaniji, gde je tražen zbog optužbi za finansijsku prevaru.

Biznismen veruje da je žrtva "korporativne racije", a njegovo krivično gonjenje proizilazi iz dugogodišnjeg korporativnog sukoba, prenosi Komersant.

Šezdesetšestogodišnji Gordejev zatražio je azil u Rusiji i ruski pasoš, navodeći da "ne može da očekuje" nepristrasno suđenje u baltičkim državama.

Njegovi advokati su naveli da se letonski biznismen preselio u Rusiju 2020. godine sa namerom da dobije rusko državljanstvo.

Gordejeva, koji se nalazi na međunarodnoj poternici, priveli su službenici Nacionalnog centralnog biroa Interpola ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova (NCB) 31. oktobra i odredili mu pritvor.

Prema podacima litvanskih pravosudnih organa, od 2014. do 2019. godine, biznismen, koji je bio na čelu i akcionar kompanije "Overseas Baltic", nezakonito je povlačio sredstva sa računa kompanije kada je pokrenut stečajni postupak, navodno proneverivši preko milion evra.

Početkom marta 2022. godine, sud u Klajpedi je osudio ga je u odsustvu, u vreme kada je Gordejev već bio stalno nastanjen u Sankt Peterburgu.

On se preko advokata obratio Glavnoj direkciji za međunarodnu pravnu saradnju Generalnog tužilaštva Rusije sa zahtevom da se odbije ekstradicija.

Odbrana biznismena svoj zahtev zasniva na činjenici da su u ovom slučaju prekršena pravila krivičnog postupka, što, kako advokati smatraju, sprečava ekstradiciju biznismena.

Advokat Darija Rudenko je istakla za Komersant da čak i pod pretpostavkom da su optužbe opravdane, rok za zastarelost slučaja je već istekao.

Branioci Gordejeva strahuju da bi on mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem i u Letoniji zbog podrške SVO, u koju bi, po sopstvenom priznanju, otišao da nije bilo njegovih godina.

Odbrana napominje da je ranije važeći bilateralni sporazum između Rusije i Litvanije "O pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima" prestao da važi 21. januara 2025. godine.

(Tanjug)

