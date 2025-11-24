UKRAJINA POSTAVILA CRVENE LINIJE: Od ovih tačaka neće odustati u mirovnom planu
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski obratio se švedskom parlamentu putem videolinka, poručivši da se Ukrajina nalazi u kritičnom trenutku i da blisko sarađuje sa SAD i drugim evropskim partnerima na definisanju koraka za okončanje rata.
Zelenski je upozorio da ruski predsednik Vladimir Putin želi pravno priznanje onoga što je ukrao, rušenje principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
- On to ne želi samo od Ukrajine, nego od celog sveta, i to je vrlo opasno - rekao je.
Istakao je da su ukrajinski pregovarači dosad uspeli zadržati vrlo osetljive tačke na pregovaračkom stolu, uključujući oslobađanje svih ukrajinskih ratnih zarobljenika, i oslobađanje i povrat otete ukrajinske dece.
Šef ukrajinskog parlamenta je izjavio da Ukrajina neće priznati rusku okupaciju teritorija i neće odustati od NATO-a.
Šef ukrajinskog parlamenta: Nećemo priznati rusku okupaciju teritorija i nećemo odustati od NATO-a
Dodao je da preostaje još puno posla, te je pozvao na donošenje odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine.
- Agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo - poručio je zastupnicima.
U odvojenom obraćanju na samitu Krimske platforme u Švedskoj, Zelenski je naglasio da Kijev radi na kompromisima u sklopu američkih predloga, ali isključivo na rešenjima koja će ojačati, a ne oslabiti Ukrajinu.
Predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefanjuk, koji takođe učestvuje na samitu, rekao je da planovi Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u moraju biti sastavni deo sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog dogovora.
Kao ukrajinske crvene linije naveo je: nikakvo formalno priznanje okupiranih teritorija, nikakva ograničenja odbrambenih snaga i nikakva ograničenja budućih međunarodnih saveza Ukrajine.
(Indeks)
