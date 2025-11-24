Svet

UKRAJINA POSTAVILA CRVENE LINIJE: Od ovih tačaka neće odustati u mirovnom planu

Новости онлине

24. 11. 2025. u 13:49

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski obratio se švedskom parlamentu putem videolinka, poručivši da se Ukrajina nalazi u kritičnom trenutku i da blisko sarađuje sa SAD i drugim evropskim partnerima na definisanju koraka za okončanje rata.

УКРАЈИНА ПОСТАВИЛА ЦРВЕНЕ ЛИНИЈЕ: Од ових тачака неће одустати у мировном плану

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Zelenski je upozorio da ruski predsednik Vladimir Putin želi pravno priznanje onoga što je ukrao, rušenje principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

- On to ne želi samo od Ukrajine, nego od celog sveta, i to je vrlo opasno - rekao je.

Istakao je da su ukrajinski pregovarači dosad uspeli zadržati vrlo osetljive tačke na pregovaračkom stolu, uključujući oslobađanje svih ukrajinskih ratnih zarobljenika, i oslobađanje i povrat otete ukrajinske dece.

Šef ukrajinskog parlamenta je izjavio da  Ukrajina neće priznati rusku okupaciju teritorija i neće odustati od NATO-a.

Šef ukrajinskog parlamenta: Nećemo priznati rusku okupaciju teritorija i nećemo odustati od NATO-a

Dodao je da preostaje još puno posla, te je pozvao na donošenje odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine.

- Agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo - poručio je zastupnicima.

U odvojenom obraćanju na samitu Krimske platforme u Švedskoj, Zelenski je naglasio da Kijev radi na kompromisima u sklopu američkih predloga, ali isključivo na rešenjima koja će ojačati, a ne oslabiti Ukrajinu.

Predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefanjuk, koji takođe učestvuje na samitu, rekao je da planovi Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u moraju biti sastavni deo sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog dogovora.

Kao ukrajinske crvene linije naveo je: nikakvo formalno priznanje okupiranih teritorija, nikakva ograničenja odbrambenih snaga i nikakva ograničenja budućih međunarodnih saveza Ukrajine.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki