SANKCIJE Evropskoj uniji protiv Rusije zbog sukoba u Ukrajini su neefikasne, izjavio je za En-Bi-Si njuz ministar finansija SAD Skot Besent.

Foto Tanjug/AP/Ben Curtis

Brisel je u oktobru usvojio 19. paket sankcija protiv Rusije, usmeren na banke, kripto berze, indijska i kineska preduzeća, kao i na ruske diplomate.

Rusija je više puta nazvala uzaludnim i samodestruktivnim pokušaje Zapada da izvrši pritisak na nju u pokušaju da podrži ratne napore Ukrajine.

Ta strategija izazvala je i podele unutar EU, a zemlje koje je ne podržavaju, uključujući Mađarsku i Slovačku, pozivaju Brisel da preispita svoj pristup i da se umesto toga angažuje u diplomatiji.

Prema Besentu, SAD su kombinovale svoje mirovne inicijative sa pritiskom na Moskvu.

- Zemlje EU su bile one koje su zaista zaostajale u tom pogledu - rekao je on, podsećajući kako su ga zvaničnici bloka obavestili o svojim planovima da uvedu najnoviju rundu antiruskih sankcija.

Besent je takođe kritikovao EU zbog njene nevoljnosti da sledi američku carinsku strategiju prema Kini i Indiji, i kupuje njihove proizvode napravljene od ruske nafte.

Predsednik Donald Tramp je vršio pritisak na evropske članice NATO-a da uvedu sveobuhvatne trgovinske tarife prema Pekingu, navodeći kao razlog njegovu kontinuiranu kupovinu energije preko Sibira. Trenutna američka administracija je angažovana u onome što je on nazvao trgovinskim ratom protiv Kine.

Vašington je takođe kaznio Indiju carinama od 50 odsto zbog kupovine ruske nafte. Nju Delhi je osudio taj potez kao nepravedan, neopravdan i nerazuman.

Ranije ove nedelje, potpredsednik SAD Džej Di Vens takođe je kritikovao pristup EU prema ukrajinskom sukobu, nazvavši očekivanja Brisela nerealnim.

- Postoji fantazija da ako samo damo više novca, više oružja ili više sankcija, pobeda je na dohvat ruke - rekao je Džej Di Vens.

Sredinom novembra, američki državni sekretar Marko Rubio priznao je da Amerika više nema stvari koje bi mogla da sankcioniše u Rusiji nakon što je Vašington stavio na crnu listu naftne gigante "Lukoil" i "Rosnjeft", što je, kako je rekao, učinjeno na zahtev Kijeva i njegovih pristalica.

(RT Balkan)