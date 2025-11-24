20 BRODOVA I 5.000 VOJNIKA: U Baltičkom moru velika vežba NATO "Ledeni vetrovi 25"
GLAVNA jesenja vežba NATO-a u Baltičkom moru "Ledeni vetrovi 25", koju predvodi finska mornarica, počinje danas u vodama Finske i Estonije, prenosi finski vojni sajt Maavoimat.
U vežbi, koja će trajati do 4. decembra, pored Finske učestvuju trupe i brodovi iz Belgije, Danske, Estonije, Francuske, Nemačke, Letonije, Litvanije, Holandije, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država, kao i stalna grupa NATO-a za protivminske mere SNMCMG1.
Kako je saopšteno, u vežbi će učestvovati oko 5.000 vojnika.
Vojnici će, kako je najavljeno, na ukupno 20 savezničkih brodova uvežbavati obezbeđivanje pomorskih veza i kritične infrastrukture, borbenu i amfibijsku odbranu u arhipelagu i na obali, kao i zajedničke operacije između mornarice i obalskih snaga.
Učesnici manevara će vežbati zaštitu pomorskih komunikacija i kritične infrastrukture, odbrambene akcije tokom amfibijskih iskrcavanja i zajedničke pomorske operacije sa obalskim snagama.
- Vežba 'Ledeni vetrovi 25' pokazuje posvećenost savezničkih zemalja i Finske obezbeđivanju Baltičkog mora u svim situacijama. Sposobni smo da brzo i efikasno sprovodimo zajedničke operacije sa našim saveznicima, a vežbe poput ove održavaju i razvijaju te sposobnosti - kazao je kapetan Marko Laksonen, načelnik operacija finske mornarice.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
EVROPA SE SPREMA ZA SCENARIO: "Tramp bi mogao da prekine podršku Kijevu"
24. 11. 2025. u 08:25
KRITIČAN TRENUTAK: Tramp i Stramer razgovarali o Ukrajini
23. 11. 2025. u 19:52
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)