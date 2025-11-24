20 BRODOVA I 5.000 VOJNIKA: U Baltičkom moru velika vežba NATO "Ledeni vetrovi 25"

GLAVNA jesenja vežba NATO-a u Baltičkom moru "Ledeni vetrovi 25", koju predvodi finska mornarica, počinje danas u vodama Finske i Estonije, prenosi finski vojni sajt Maavoimat.

Foto: Profimedia

U vežbi, koja će trajati do 4. decembra, pored Finske učestvuju trupe i brodovi iz Belgije, Danske, Estonije, Francuske, Nemačke, Letonije, Litvanije, Holandije, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država, kao i stalna grupa NATO-a za protivminske mere SNMCMG1.

Kako je saopšteno, u vežbi će učestvovati oko 5.000 vojnika.

Vojnici će, kako je najavljeno, na ukupno 20 savezničkih brodova uvežbavati obezbeđivanje pomorskih veza i kritične infrastrukture, borbenu i amfibijsku odbranu u arhipelagu i na obali, kao i zajedničke operacije između mornarice i obalskih snaga.

Učesnici manevara će vežbati zaštitu pomorskih komunikacija i kritične infrastrukture, odbrambene akcije tokom amfibijskih iskrcavanja i zajedničke pomorske operacije sa obalskim snagama.

- Vežba 'Ledeni vetrovi 25' pokazuje posvećenost savezničkih zemalja i Finske obezbeđivanju Baltičkog mora u svim situacijama. Sposobni smo da brzo i efikasno sprovodimo zajedničke operacije sa našim saveznicima, a vežbe poput ove održavaju i razvijaju te sposobnosti - kazao je kapetan Marko Laksonen, načelnik operacija finske mornarice.

(Tanjug)

