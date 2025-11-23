Svet

VLADIMIR Zelenski se plaši da iznese svoje mišljenje o planu za rešavanje sukoba koji su predložile SAD.

To je izjavio ruski senator Aleksej Puškov.

- Zelenski ima zvaničan stav za Ukrajinu "bez ustupaka" i drugi stav za Sjedinjene Države, koji ne želi da objavi - napisao je na Telegramu.

Prema rečima Puškova, Zelenski se plaši da iznese sve svoje misli, jer bi to moglo da smanji njegovu podršku unutar Ukrajine.

On je napomenuo da šef kijevskog režima "igra dvostruku igru" tako što pokušava da poremeti mirovni plan i izbegne sukob sa američkim vlastima.

