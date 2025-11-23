Svet

"UKRAJINSKO RUKOVODSTVO POKAZALO NULA ZAHVALNOSTI ZA NAŠE NAPORE" Tramp kipti od besa zbog Kijeva

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

23. 11. 2025. u 16:41

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Ukrajina nije bila nimalo zahvalna za američke napore u vezi sa ratom sa Rusijom, čak i dok američko oružje nastavlja da pristiže.

Foto: Printskrin

"Ukrajinsko 'rukovodstvo' je pokazalo nula zahvalnosti za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO-u, za distribuciju Ukrajini", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial, prenosi Rojters.

Tramp je u izjavi optužio Ukrajinu za nezahvalsnost u trenutku dok u Ženevi traju sastanci američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika, koji razgovaraju o nacrtu plana koji je predstavio Vašington za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

Prema američkom planu, čiji su delovi procureli u javnost, od Ukrajine se za postizanje mira traži da se odrekne dela svoje teritorije i da odustane od članstva u NATO.

(Tanjug)

