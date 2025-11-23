DEO DONBASA U ZAMENU ZA MIROVNI SPORAZUM? Mediji prenose: U Kijevu spremni na kompromis oko teritorija

SEKRETAR Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (SNBO) Ukrajine Rustem Umerov na sastanku sa američkim zvaničnicima na Floridi dopustio je mogućnost da Vladimir Zelenski prihvati kompromis po pitanju teritorija — da ustupi deo Donbasa u zamenu za mirovni sporazum, piše kolumnista Vašington posta, Dejvid Ignatijus.

Ignatijus se poziva na izvore upoznate sa tokom pregovora o američkom mirovnom planu od 28 tačaka. Prema rečima sagovornika, Umerov je takođe izjavio da Ukrajina može pristati na ograničenje brojnosti vojske na 600 hiljada ljudi, što je predviđeno planom.

Istovremeno, kako se ističe, SAD su spremne da revidiraju tačku o ograničenju veličine vojske, koja je izazvala oštru reakciju Ukrajine i evropskih zemalja.

Ranije ove nedelje Aksios je saopštio da je Umerov razgovarao o planu SAD sa jednim od njegovih autora — specijalnim poslanikom američkog predsednika Stivom Uitkofom. Kako je naveo list, strane su se o mnogo čemu dogovorile.

Zelenski je nakon dobijanja projekta plana saopštio da će Ukrajina zajedno sa SAD i Evropom raditi na tome da „put ka miru postane zaista izvodljiv“. Očekuje se da će 23. novembra strane u Ženevi razmatrati američki plan.

Moskva je takođe dobila od Vašingtona mirovni plan, ali on nije bio detaljno razmatran, jer SAD nisu dobile saglasnost Kijeva, rekao je predsednik Vladimir Putin. Istovremeno, on je dodao da projekat može biti osnova za regulisanje konflikta.

