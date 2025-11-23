Svet

(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i troje dece poginuli u saobraćajnoj nesreći na auto-putu

23. 11. 2025. u 16:45

VOZAČ i troje dece poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Irkutskoj oblasti.

Nesreća se dogodila na auto-putu R-255 "Sibir". Preliminarni izveštaji ukazuju da je automobil prešao u suprotni pravad, sudarivši se sa kamionom.

U sudaru su poginuli vozač i njegova tri maloletna putnika - dvogodišnja i desetogodišnja ćerka i njihov desetogodišnji prijatelj.

Uzrok nesreće se istražuje i pokrenut je krivični postupak.

Uznemirujuće fotografije nesreće možete pogledati KLIKOM OVDE.

