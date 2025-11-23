(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i troje dece poginuli u saobraćajnoj nesreći na auto-putu
VOZAČ i troje dece poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Irkutskoj oblasti.
Nesreća se dogodila na auto-putu R-255 "Sibir". Preliminarni izveštaji ukazuju da je automobil prešao u suprotni pravad, sudarivši se sa kamionom.
U sudaru su poginuli vozač i njegova tri maloletna putnika - dvogodišnja i desetogodišnja ćerka i njihov desetogodišnji prijatelj.
Uzrok nesreće se istražuje i pokrenut je krivični postupak.
Uznemirujuće fotografije nesreće možete pogledati KLIKOM OVDE.
