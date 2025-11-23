Svet

IRAN O MOGUĆIM NOVIM SANKCIJAMA SAD: Navikli smo, ali ne možemo protiv svojih interesa

В. Н.

23. 11. 2025. u 11:23

SVAKODNEVNO se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija. Naravno da nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese, poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Irana povodom najave iz SAD, da zbog veza sa Rusijom, mogu biti pod dodatnim sankcijama.

Foto: Tanjug/AP

Potencijalne američke sankcije protiv Irana zbog njegove saradnje sa Rusijom neće potkopati rešenost Teherana da brani svoje interese, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai.

- Što se tiče pretnje SAD da će uvesti sankcije protiv Irana (zbog saradnje sa Rusijom – prim. aut.), svakodnevno se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija... Naravno, sankcije nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese - rekao je on tokom brifinga, prenose RIA Novosti. 

Bagai je dodao da su pretnje uvođenjem sankcija protiv Irana zbog saradnje sa Rusijom u rangu sa pretnjama koje SAD upućuju drugim zemljama. Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da bi SAD mogle da dodaju zabranu saradnje sa Iranom u zakon o pooštravanju sankcija protiv Rusije.

(RT)

