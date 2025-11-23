IRAN O MOGUĆIM NOVIM SANKCIJAMA SAD: Navikli smo, ali ne možemo protiv svojih interesa

SVAKODNEVNO se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija. Naravno da nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese, poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Irana povodom najave iz SAD, da zbog veza sa Rusijom, mogu biti pod dodatnim sankcijama.

Foto: Tanjug/AP

Potencijalne američke sankcije protiv Irana zbog njegove saradnje sa Rusijom neće potkopati rešenost Teherana da brani svoje interese, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai.

- Što se tiče pretnje SAD da će uvesti sankcije protiv Irana (zbog saradnje sa Rusijom – prim. aut.), svakodnevno se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija... Naravno, sankcije nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese - rekao je on tokom brifinga, prenose RIA Novosti.

Bagai je dodao da su pretnje uvođenjem sankcija protiv Irana zbog saradnje sa Rusijom u rangu sa pretnjama koje SAD upućuju drugim zemljama. Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da bi SAD mogle da dodaju zabranu saradnje sa Iranom u zakon o pooštravanju sankcija protiv Rusije.

(RT)