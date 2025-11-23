IRAN O MOGUĆIM NOVIM SANKCIJAMA SAD: Navikli smo, ali ne možemo protiv svojih interesa
SVAKODNEVNO se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija. Naravno da nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese, poručeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Irana povodom najave iz SAD, da zbog veza sa Rusijom, mogu biti pod dodatnim sankcijama.
Potencijalne američke sankcije protiv Irana zbog njegove saradnje sa Rusijom neće potkopati rešenost Teherana da brani svoje interese, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai.
- Što se tiče pretnje SAD da će uvesti sankcije protiv Irana (zbog saradnje sa Rusijom – prim. aut.), svakodnevno se suočavamo sa paketima sankcija SAD, to je dugogodišnja istorija... Naravno, sankcije nam štete, ali nikako ne mogu da potkopaju našu rešenost da branimo svoja prava i interese - rekao je on tokom brifinga, prenose RIA Novosti.
Bagai je dodao da su pretnje uvođenjem sankcija protiv Irana zbog saradnje sa Rusijom u rangu sa pretnjama koje SAD upućuju drugim zemljama. Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da bi SAD mogle da dodaju zabranu saradnje sa Iranom u zakon o pooštravanju sankcija protiv Rusije.
(RT)
Preporučujemo
PLAN ZA UKRAJINU NIJE ''LISTA ŽELjA'' RUSIJE: Hitno se oglasio Vašington
23. 11. 2025. u 07:15
BLUMBERG: Evropa pokušava da uspori Trampov plan za Ukrajinu
22. 11. 2025. u 21:27
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"DO JUČE JE BIO DEDA, A SADA...": Snežana odbrusila kolegi na prozivku - "Neću da budem nepristojna"
SNEŽANA Đurišić je nakon snimanja muzičkog takmičenja Zvezde Granda jednom prilikom pred kamerama rešila da kolegi Draganu Stojkoviću Bosancu odgovori na žestoku izjavu
23. 11. 2025. u 08:54
Komentari (0)