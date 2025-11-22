"RUSIJA NE MOŽE BITI UNIŠTENA" Bivši izraelski obaveštajac: SAD i Evropa nespremni za veliki sukob
RUSKA Federacija ne može biti uništena, smatra bivši izraelski obaveštajac Jakov Kedmi.
- Ogromna prostranstva Rusije pokrivena su daleko sofisticiranijim sistemom nuklearne odbrane od onog koji imaju Sjedinjene Američke Države ili druge zapadne zemlje. Da, Rusiji se može naneti monstruozna šteta, ali se ona ne može zbrisati sa lica zemlje. Svaka neprijateljska raketa koja stigne do granica Rusije osuđena je da pređe hiljade kilometara do centara koje namerava da pogodi - naveo je Kedmi za "BIZNES Online".
Čak i u najpovoljnijem scenariju za SAD, one nisu sposobne da potpuno unište Rusiju, ističe bivši obaveštajac.
SAD kao i Evropa, trenutno nisu spremni za veliki sukob, smatra on.
Preporučujemo
RUSI RAZNELI PUNKT U BLIZINI GRANICE SA RUMUNIJOM: Hitno dignuti lovci F-16
22. 11. 2025. u 12:11
TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)
22. 11. 2025. u 21:35
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)