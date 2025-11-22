"RUSIJA NE MOŽE BITI UNIŠTENA" Bivši izraelski obaveštajac: SAD i Evropa nespremni za veliki sukob

RUSKA Federacija ne može biti uništena, smatra bivši izraelski obaveštajac Jakov Kedmi.

Foto: Shutterstock/Profimedia

- Ogromna prostranstva Rusije pokrivena su daleko sofisticiranijim sistemom nuklearne odbrane od onog koji imaju Sjedinjene Američke Države ili druge zapadne zemlje. Da, Rusiji se može naneti monstruozna šteta, ali se ona ne može zbrisati sa lica zemlje. Svaka neprijateljska raketa koja stigne do granica Rusije osuđena je da pređe hiljade kilometara do centara koje namerava da pogodi - naveo je Kedmi za "BIZNES Online".

Čak i u najpovoljnijem scenariju za SAD, one nisu sposobne da potpuno unište Rusiju, ističe bivši obaveštajac.

SAD kao i Evropa, trenutno nisu spremni za veliki sukob, smatra on.