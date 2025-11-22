"RAT MORA DA SE ZAVRŠI NA OVAJ ILI ONAJ NAČIN" Tramp: Predlog za mir u Ukrajini nije moja konačna ponuda
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov predlog za mir u Ukrajini, kojim bi se okončao rat sa Rusijom, nije njegova konačna ponuda.
- Rat mora da se završi na ovaj ili onaj način - rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.
Na pitanje da li je mirovni predlog njegova konačna ponuda, Tramp je odgovorio sa "ne".
Trampov komentar o američkom mirovnom planu za Ukrajinu usledio je u trenutku kada iz Ukrajine i evropskih zemalja, saveznica Vašingtona, stižu komentari da mirovni plan može biti osnova za razgovore, ali da je potreban "dodatni rad" na njemu.
Američki predsednik je ranije rekao da od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog očekuje da do četvrtka, 27. novembra, prihvati njegov mirovni plan od 28 tačaka.
