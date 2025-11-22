NEMAČKI KANCELAR NAPRAVIO SKANDAL NA SAMITU G20: Merc u centru pažnje zbog sramnog poteza
RUSKIM novinarima je zabranjeno prisustvovanje konferenciji za novinare nemačkog kancelara Fridriha Merca u Johanesburgu, u Južnoj Africi, gde se održava samit G20, javio je dopisnik RT-a.
- O kakvoj onda slobodi govora uopšte možemo da govorimo? Ovo pokreće pitanja uopšte, kao što sam već rekao, o transparentnosti i slobodi novinarstva na tako značajnim međunarodnim događajima - naveo je on .
On je dodao da svetski lideri pozivaju na saradnju, ali takve akcije pokazuju suprotno - pokušaj izolacije nezavisnih medijskih stručnjaka od ključnih diskusija i razmene mišljenja.
