KARAKAS NA IVICI SUKOBA: Maduro u panici, javni nastupi tajni do poslednjeg minuta

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro pooštrio je mere lične bezbednosti i održava javne nastupe najavljene u poslednjem trenutku zbog sve većih tenzija sa Sjedinjenim Amerilkim Državama, objavio je danas "Fajnenšel tajms".

Foto: Profimedia

Nedavni događaji u Karakasu organizovani su pred manjim, pažljivo odabranim grupama pristalica, uz odsustvo visokih zvaničnika, što analitičari opisuju kao promenu u odnosu na raniji period. SAD su rasporedile 12 ratnih brodova, uključujući nosač aviona "USS Džerald Ford" i izvele su najmanje 21 udar na brodove van venecuelanskih voda. Maduro ove akcije vidi kao uvod u pokušaj "promene režima", ističe list.

Vojni analitičar Hose Garsija rekao je da Maduro primenjuje klasične bezbednosne protokole, uključujući prisustvo velikog broja ljudi na javnim događajima, dok se njegovo obezbeđenje sve više oslanja na kubanske strukture. Prema dvojici aktivnih obaveštajnih oficira - "u venecuelanskim službama raste paranoja i uverenje da je svako potencijalni izdajnik".

Politikolog Danijel Arijas ocenio je da je Maduro pažljivo pratio junsku eskalaciju između Izraela i Irana, tokom koje su SAD oštetile iranska nuklearna postrojenja, što je, kako on ocenjuje, pojačalo Madurov osećaj ugroženosti. Poslanik iz Madurove stranke rekao je da bi pregovori sa SAD bili nepovoljni za većinu partijskih funkcionera, dok bi izbori predstavljali "najbolji scenario".

Tramp je rekao da bi pregovori sa Madurom bili mogući, dok je njegova administracija najavila da će Kartel de Los Soles biti označen kao strana teroristička organizacija 24. novembra. Američki mediji su naveli da su venecuelanski zvaničnici signalizirali spremnost na Madurovu ostavku u roku od dve do tri godine u zamenu za deeskalaciju, što je Bela kuća navodno odbila.

Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo demantovao je da je takva ponuda postojala. Poslanik vladajuće stranke u zemlji rekao je da bi u slučaju američkog napada Maduro morao da odgovori kako bi sačuvao kredibilitet, čak i akcijom poput upada u ambasadu SAD, iako su američke diplomate napustile Venecuelu 2019. godine.

(Tanjug)

