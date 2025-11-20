BEZ MILOSTI: 25 godina zatvora za dizanje u vazduh automobila oficira Ministarstva odbrane Rusije

VOJNI sud u Moskvi proglasio je krivim osumnjičenog za dizanje u vazduh automobila oficira Ministarstva odbrane u julu ove godine, Jevgenija Serebrjakova i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.

Serebrjakov će prvih pet godina kazne provesti u kaznenoj koloniji, a ostatak u koloniji strogog režima, a dodeljena mu je i novčana kazna od milion rubalja, prenosi agencija Interfaks.

Serebrjakov je proglašen krivim za pripremu terorističkog napada, njegovo izvršenje, kao i za ilegalno nabavljanje eksploziva i proizvodnju eksplozivnih naprava.

Prema podacima moskovskog tužilaštva, Serebrjakov je, delujući kao deo organizovane grupe, u martu 2024. godine pronašao razne eksplozive, eksplozivne naprave i radio-tehničke uređaje iz skrovišta u Moskovskoj oblasti, koje je potom skladištio u skrovištima širom prestoničkog regiona.

-Od aprila do maja 2024. godine, Serebrjakov i njegovi saučesnici locirali su prebivalište oficira i pratili njegov automobil u pripremi za bombardovanje i smrt muškarca. Saučesnici nisu mogli da sprovedu svoju kriminalnu nameru jer oficir nije koristio automobil u odsudnom trenutku. Saučesnici su potom izabrali drugu osobu kao metu terorističkog napada, navodi se u saopštenju suda.

Serebrjakov je 24. jula, po uputstvima saučesnika, napravio eksplozivnu napravu u kućnim uslovima, koju je postavio ispod donjeg dela automobila žrtve, koji je bio parkiran u ulici Sinjavinskaja.

-Kao rezultat terorističkog napada, muškarac i njegova supruga su povređeni, a šest automobila, uključujući i automobil žrtve, je oštećeno, saopšteno je iz tužilaštva.

Istražitelji su identifikovali Serebrjakova istog dana, a otkriveno je da je već pobegao u Tursku, odakle je izručen dva dana kasnije.

Prema rečima Serebrjakova, oficir ukrajinske Službe bezbednosti mu je obećao "ukrajinsko državljanstvo i nagradu od 10 do 20.000 dolara".

