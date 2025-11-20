Svet

TURISTI UMIRU U ISTANBULU Još jedan preminuo! Sa ova dva simptoma završio u bolnici, dve sestre hitno hospitalizovane!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 11. 2025. u 16:05

JOŠ jedan nemački turista je umro u Istanbulu zbog mogućeg trovanja hranom, a dve sestre iz Hoilandije su hitno hospitalizovane.

Foto: Pixabay

Kako piše nemački list Fokus (Focus), još jedan nemački turista preminuo je nakon boravka u hotelu u Istanbulu, u istom delu grada u kojem je bila smeštena i porodica iz Hamburga koja je nedavno preminula. Magazin se poziva na više turskih medija.

 

NEMAČKI TURISTA PREMINUO NAKON BORAVKA U HOTELU

Prema navodima, turista je u ponedeljak stigao u Istanbul, a već u sredu je, sa otežanim disanjem i obilnim znojenjem, hitno prebačen u bolnicu. Tamo je, kako se navodi, umro. Uzrok smrti je i dalje potpuno nepoznat, piše Fokus.

Pre smrti je navodno jeo pasulj i pirinač, pa pušio nargilu.

ISTOG DANA HOSPITALIZOVANE I DVE HOLANĐANKE

Istog dana, dve sestre iz Holandijeprebačene su u bolnicu nakon što su se žalile na simptome slične trovanju.

Porodica iz Hamburga sahranjena - bol i pitanja ostaju

Nemačka porodica turskog porekla iz Hamburga, čiji članovi su pre nekoliko dana preminuli usled trovanja, u međuvremenu je sahranjena. Mali Kadir bi danas slavio šesti rođendan.

Otac muškarca iz Hamburga koji je preminuo u Istanbulu zahteva potpunu i detaljnu istragu smrti svog sina, snaje i dvoje unuka. Rekao je da će se boriti dok god može, a kako kaže neće žaliti ni sebe ni svoj život, izjavio je Jilmaz Bjoček za DPA.

Podsećamo, dvoje male dece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, a prema prvim izveštajima se navodilo da su se otrovali hranom. Ipak, izveštaj koji je izdat naknadno navodi da je smrt prouzrokovana hemijskom trovanjemu njihovom hotelu.

Nakon što su majka i njeno dvoje male dece preminuli u Istanbulu prošle nedelje, otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbuluu ponedeljak uveče, a poslednje trenutke porodice snimila je kamera u jednom taksi vozilu.

(Kurir.rs/RTL)

