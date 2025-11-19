ODLAZI KIT KELOG: Specijalni izaslanik Trampa za Ukrajinu napušta funkciju

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog rekao je saradnicima da planira da napusti administraciju u januaru, prenosi Rojters pozivajući se na obaveštene izvore.

Foto: AP

Jedna osoba upoznata sa Kelogovim planovima rekla je da je zaključio da previše zvaničnika administracije radi na Ukrajini i da unutar administracije nedostaje priznanja da Rusija, a ne Ukrajina, sporo vodi mirovne pregovore.

Izvor upoznat sa Kelogovom odlukom rekao je da nikada nije nameravao da dugo ostane u administraciji.

Naznačio je da Kelog smatra da bi januar bio prirodna polazna tačka, s obzirom na postojeće zakonodavstvo, prema kojem je specijalni izaslanik predsednika je privremena pozicija koju u teoriji mora da potvrdi Senat da bi ostali na svojim pozicijama duže od 360 dana.

Među Kelogovim uspesima bilo je olakšavanje oslobađanja desetina talaca koje je držao beloruski lider Aleksandar Lukašenko u zamenu za ograničeno ublažavanje sankcija.

Ranije ovog meseca, Kelogov zamenik, Džon Koul, napustio je svoju kancelariju da bi postao specijalni izaslanik SAD za Belorusiju.

Za sada nije poznato ko će i da li će iko zameniti Keloga, navodi Rojters.

Sjedinjene Američke Države još nisu imenovale ambasadora za Ukrajinu koga je potvrdio Senat. Karijerna diplomatkinja Džuli Fišer imenovana je u maju za otpravnika poslova u misiji SAD u Kijevu.