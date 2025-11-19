PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici

RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.

Foto: Profimedia

- Nedavno sam obavio godišnji sistematski pregled. Trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Došao sam popodne na kliniku, a izašao sledećeg dana. Hvala Bogu, sve je u redu, istakao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi veštačke inteligencije u rešavanju svakodnevnih zadataka.

Na izložbi je predstavljen projekat gotovo trenutne provere rada glavnih ljudskih organa.

Putinu je pokazao interesovanje za mogućnost tako brzog pregleda. Predsednik je dodao da bi bilo odlično podvrgnuti se takvom pregledu za samo jedan minut.

