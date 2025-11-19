PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
- Nedavno sam obavio godišnji sistematski pregled. Trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Došao sam popodne na kliniku, a izašao sledećeg dana. Hvala Bogu, sve je u redu, istakao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi veštačke inteligencije u rešavanju svakodnevnih zadataka.
Na izložbi je predstavljen projekat gotovo trenutne provere rada glavnih ljudskih organa.
Putinu je pokazao interesovanje za mogućnost tako brzog pregleda. Predsednik je dodao da bi bilo odlično podvrgnuti se takvom pregledu za samo jedan minut.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AMERIKA ZELENSKOM: Moraš se odreći dela teritorije, vojske, oružja i prihvatiti sporazum
19. 11. 2025. u 19:36
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
19. 11. 2025. u 18:42
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)