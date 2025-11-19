PUTIN SAOPŠTIO: Razvoj ruskih AI sistema moraju u potpunosti kontrolisati ruski stručnjaci

RUSIJA mora kontinuirano da napreduje u razvoju veštačke inteligencije (AI), a razvoj ruskih AI sistema moraju u potpunosti da kontrolišu ruski stručnjaci, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin i naložio široku upotrebu AI tehnologija širom Rusije.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Ogromna većina mladih ljudi u Rusiji koristi neuronske mreže. Moskva ne može dozvoliti zavisnost od stranih neuronskih mreža. To je pitanje suvereniteta. Rusija mora imati sopstveni kompleks generativnih AI tehnologija, rekao je Putin na plenarnoj sednici Sberove konferencije o veštačkoj inteligenciji "AI Journey 2025", prenose RIA Novosti.

Kako je naveo, upotreba AI proizvoda nudi prednosti u efikasnosti rada.

Putin je rekao i da očekuje da će se potrošnja električne energije u centrima podataka utrostručiti tokom tekuće decenije.

Predsednik Rusije je naložio Kabinetu ministara i predsedničkoj administraciji da razmotre stvaranje štaba koji će voditi sve aktivnosti u vezi sa veštačkom inteligencijom u Rusiji.

-Postoje oblasti u kojima se možemo osloniti isključivo na sopstvena dostignuća veštačke inteligencije, uključujući i rad obaveštajnih agencija. Barijere koje ometaju stvaranje i implementaciju suverenih domaćih tehnologija moraju se brže ukloniti, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Moskva će graditi međunarodnu saradnju u oblasti veštačke inteligencije sa partnerima, uključujući i one u okviru BRIKS-a i Šangajske organizacije za saradnju.

-Rusija će nastaviti da gradi centre podataka zasnovane na najvećim nuklearnim elektranama. Digitalni napredak će dobiti zamah, a uskoro će se pojaviti tehnologije koje će nadmašiti trenutne tehnologije veštačke inteligencije, izjavio je predsednik Rusije.

Sberova međunarodna konferencija, posvećena veštačkoj inteligenciji, održava se u Moskvi od 19. do 21. novembra.

Kako je najavljeno, na konferenciji će biti organizovane prezentacije stručnjaka iz Rusije, Kine, Indije, Srbije, Brazila, Bahreina, Sjedinjenih Država, Malezije i drugih zemalja.

(Tanjug)

