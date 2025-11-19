Svet

KAJA KALAS: Napadi Rusije su neviđena pretnja za evropsku transportnu infrastrukturu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 17:11

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas upozorila je danas da napad na železničku infrastrukturu u Poljskoj predstavlja "neviđenu pretnju za evropsku transportnu infrastrukturu".

КАЈА КАЛАС: Напади Русије су невиђена претња за европску транспортну инфраструктуру

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

-Napadi Rusije postaju sve drskiji, rekla je Kalasova i dodala da sabotaže na poljskoj železnici vidi kao signal da Evropska unija mora da investira u poboljšanje svojih vojnih sposobnosti, prenosi poljska novinska agencija PAP.

Ona je poručila da je brzo raspoređivanje evropskih oružanih snaga neophodno za evropsku odbranu jer kritična infrastruktura zahteva bolju zaštitu.

-Brzo raspoređivanje evropskih oružanih snaga je neophodno za evropsku odbranu. Moramo osigurati da prave snage budu na pravom mestu u pravo vreme, poručila je Kaja Kalas.

Kalasova je na konferenciji za novinare predstavila paket rešenja o vojnoj mobilnosti s ciljem da se uspostavi "vojni šengenski prostor unutar EU" i uklone carinske i druge administrativne prepreke za kretanje vojnih trupa i opreme.

-Brzo kretanje zavisi od mnogih faktora. Da li će naši putevi, tuneli i mostovi moći da izdrže? Da li postoji dovoljno označenih ruta za kretanje vojnih trupa? Jednostavno je: što brže možemo da pomeramo snage, to će naše odvraćanje i odbrana biti jači, ukazala je Kaja Kalas.

Govoreći ranije danas o dve sabotaže na poljskoj železničkoj infrastrukturi zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je pred poslanicima Sejma da to nije reč samo o činu sabotaže, već i o činu državnog terorizma.

Prva eksplozija na železničkoj pruzi u Poljskoj oštetila je šine kod sela Mika, oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave, dok su u drugom incidentu uništeni dalekovodi u oblasti Pulava, 50 kilometara od grada Lublina.

Zbog ovih eksplozija putnički vozovi su zaustavljeni na obe lokacije, ali povređenih nije bilo.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak - Kamiš izjavio je ranije danas da poljska vojska priprema plan za raspoređivanje oko 10.000 vojnika radi zaštite kritične infrastrukture širom zemlje.

(Tanjug)

