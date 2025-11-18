TRAMP I BIN SALMAN: Amerika će Saudijskoj Arabiji prodavati avione F-35, možda i nuklearna tehnologija

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će ta zemlja prodavati borbene avione F-35 Saudijskoj Arabiji u aranžmanu sličnom onom koje SAD imaju sa Izraelom.

Foto Tanjug/AP/Evan Vucci

On je naveo da su i Izrael i Saudsijka Arabija velki američki saveznici, ističući da su te dve zemlje sarađivale dobro uprkos tome što nemaju formalan diplomatski odnos, prenosi CNN.

Dodao je da "može da vidi" sporazum o prebacivanju američke nuklearne tehnologije Saudijskoj Arabiji, ali nije izneo više detalja.

Foto: Profimedia

Tramp je istakao da je sa saudijskim prestolonaslednikom i de fakto liderom Mohamedom Bin Salmanom razgovarao o Avramovim sporazumima i izrazio nadu da će dobiti pozitivan odgovor po tom pitanju.

Salman je naveo da Rijad želi da bude potpisnik Abrahamovih sporazuma, što uključuje normalizaciju odnosa sa Izraelom, ali i da takođe želi garancije za rešenje o dve države između Izraela i Palestine.

Foto Tanjug/AP/Evan Vucci

-Želimo da Palestinci i Izraelci mirno koegzistiraju u regionu, rekao je Salman.

Tramp je istakao da se Saudijska Arabija složila da investira 600 milijardi američkih dolara u SAD, na šta je Bin Salman rekao da "veruje u budućnost Amerike" i rekao da će Arabija umesto toga uložiti jedan trilion američkih dolara.

Na pitanje novinara da li investicija od trilion dolara realna kad se pogledaju cene nafte, Bin Salman je rekao da Rijadu nije cilj da "stvara lažne prilike da zadovolji Ameriku ili Trampa".

Američki predsednik je rekao da radi na tome da dobije odobrenje da pošalje američke napredne AI čipove Saudijskoj Arabiji.

Na novinarsko pitanje zašto Amerikanci treba da veruju Bin Salmanu, kad se uzme u obzir da su američke službe zaključile da je rukovodio brutalnim ubistvom novinara Džamala Kašogija, Tramp je rekao da su to "lažne vesti".

-Pominjete nekoga ko je bio ekstremno kontroverzan. Mnogo ljudi nije volelo tog gospodina (Kašogija). Voleli ga ili ne, takve stvari se deavaju. Ali Bin Salman nije znao ništa o tome. I možemo tu da stanemo. Ne morate našeg gosta da posramljujete takvim pitanjima, rekao je Tramp.

Tramp je ranije danas dočekao Bin Salmana u Beloj kući, uz počasnu gardu i ispaljivanje počasnih plotuna.

Reč je o prvoj poseti Bin Salmana Beloj kući nakon sedam godina.

Tanjug

