AMERIČKA MORNARICA U PROBLEMU: Nuklearnim podmornicama klase Ohajo ističe rok službe, a naslednik kasni deceniju i više (VIDEO)

AMERIČKA mornarica (U.S. Navy) donela je odluku da produži operativni vek svojih pet najstarijih nuklearnih podmornica klase Ohio (SSBN) (Ohajo) za najmanje tri godine, kako bi premostila kašnjenja u razvoju njihovog naslednika – nove klase Columbia.

Podmornica "Konektikat"

Ovu odluku potvrdio je viceadmiral Scott Pappano, koji je naveo da je reč o nužnoj meri za očuvanje kontinuiteta strateškog nuklearnog odvraćanja Sjedinjenih Država.

-Najkritičniji period biće tokom 2030-ih, kada nove podmornice klase Columbia još budu u fazi postizanja pune operativne spremnosti, a Ohio klase počnu da se povlače iz službe, rekao je Pappano. Taj period američki stratezi već nazivaju „uskim grlom“ nuklearne trijade – trenutkom kada stari sistemi postaju neodrživi, a novi još nisu spremni.

PRODUŽENjE ZBOG INDUSTRIJSKIH I LOGISTIČKIH PROBLEMA

Produženje veka trajanja podmornica klase Ohio predstavlja pokušaj da se održi broj aktivnih strateških platformi dok program Columbia ne dostigne stabilan proizvodni tempo. Podmornice će proći kroz opsežan remont od 18 meseci, uključujući zamenu nuklearnih gorivnih elemenata i modernizaciju sistema za navigaciju i lansiranje raketa.

Prema dokumentima U.S. Navy, podmornice klase Ohio prvobitno su bile projektovane za 30 godina rada, ali su već jednom prošle produženje službe na oko 42 godine. Nova odluka predviđa dodatno produženje, što bi značilo da će neke jedinice biti u aktivnoj upotrebi čak i do 45 godina starosti – što je presedan u istoriji američke podmorničke flote.

Ova odluka je direktna posledica kašnjenja u programu klase Columbia, koji je, iako zvanično „na planu“, zapravo već u zaostatku od 12 do 18 meseci. Projekat, koji predvodi General Dynamics Electric Boat u saradnji sa Newport News Shipbuilding, pogođen je nedostatkom kvalifikovane radne snage, kašnjenjem isporuka komponenti i problemima u digitalnim proizvodnim sistemima. Pandemija COVID-19 dodatno je usporila rad, a iskusni majstori i zavarivači koji su činili okosnicu nuklearne brodogradnje sada odlaze u penziju.

INDUSTRIJSKI KOLAPS IZA KULISA

Admiral Pappano je istakao da američka brodogradilišta trenutno ne mogu da ispune planiranu kvotu od dve podmornice klase Virginia godišnje, a paralelno treba da započnu serijsku proizvodnju podmornica klase Columbia – što zahteva zapošljavanje 10.000 novih radnika godišnje u narednoj deceniji. „Godinama smo obuku prepuštali privatnim izvođačima. Više ne možemo sebi da priuštimo taj luksuz“, izjavio je Pappano, opisujući krizu u lancu obuke kadrova.

Iako Pentagon tvrdi da je situacija „pod kontrolom“, produženje radnog veka podmornica starih preko 40 godina pokazuje suprotno – da čak ni vojni budžet od 800 milijardi dolara godišnje ne može da reši strukturne slabosti američke vojne industrije. Nedostatak kvalifikovanog osoblja i ograničeni kapaciteti za remont prisilili su mornaricu da „krpi rupe“ improvizacijama.

PROBLEMI SA RAKETNIM SISTEMIMA TRIDENT II D5

Dodatni izazov predstavlja paralelni program modernizacije interkontinentalnih balističkih raketa Trident II D5 Life Extension II , koje se testiraju na oba tipa podmornica – staroj klasi Ohio i novoj Columbia. Ovi testovi su ključni za održavanje nuklearnog odvraćanja, ali istovremeno stvaraju ogromni logistički pritisak i zauzimaju brodogradilišne resurse neophodne za nove projekte.

Američka mornarica je u septembru 2025. sprovela seriju uspešnih probnih lansiranja četiri Trident II D5 rakete sa podmornice klase Ohio, potvrđujući da je sistem i dalje operativno sposoban. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se „vreme ističe“, jer svaka naredna godina povećava rizik od tehničkih kvarova i smanjene pouzdanosti starih plovila.

STRATEŠKI ZNAČAJ I RIZICI

Podmornice klase Ohio predstavljaju ključni stub američke nuklearne triade — tihi i gotovo nevidljivi nosači balističkih raketa koji garantuju sposobnost uzvratnog udara. Međutim, svaki pokušaj da se produži njihov životni vek nosi tehničke i bezbednosne rizike. Delovi trupa, električni sistemi i reaktorski sklopovi dizajnirani su za ograničen period upotrebe, a svako dodatno produženje zahteva skupe, kompleksne i potencijalno rizične intervencije.

Istovremeno, program Columbia, vredan više od 120 milijardi dolara, trebalo bi da donese novu generaciju strateških podmornica sa povećanim dometom, smanjenim termalnim potpisom i potpuno novim sistemima lansiranja. Međutim, prema nezavisnim analizama, čak i optimistične procene ukazuju da će prva jedinica klase Columbia (USS District of Columbia) biti potpuno operativna tek 2033. godine — dve do tri godine kasnije od planiranog.

Produženje radnog veka podmornica klase Ohio ne predstavlja znak snage, već priznanje realnih nedostataka američkog vojnog industrijskog kompleksa. Iako se američka mornarica trudi da održava stratešku ravnotežu, njena nuklearna pomorska komponenta prolazi kroz najkritičniji period od kraja Hladnog rata.

Dok se nova generacija podmornica klase Columbia još uvek bori sa kašnjenjima, starije Ohio, projektovane sedamdesetih godina prošlog veka, biće primorane da čuvaju nuklearni štit još barem deceniju. U praksi, to znači da se najmoćnija flota sveta danas oslanja na improvizaciju i produžetke starog čelika, čekajući da industrija sustigne ambicije Pentagona.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć