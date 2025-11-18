PREDSEDNIK FILIPINA NA KOKAINU? Odmetnuta sestra teško optužila Ferdinanda Markosa Mlađeg

SENATORKA Imea Markos, odmetnuta sestra predsednika Filipina Ferdinanda Markosa Mlađeg optužila je svog brata za dugogodišnju zavisnost od droge.

Iznoseći optužbe ona je navela da je konzumiranje kokaina dovelo do problema u njegovom rasuđivanju, upravljanju državom i doprinelo korupciji, prenela je agencija AP.

Zamenica sekretara za komunikacije, Kler Kastro, izjavila je da bi bezosnovne optužbe senatorke Imee Markos protiv njenog brata mogle biti očajnički pokušaj da se skrene pažnja sa tekućih istraga korupcionaškog skandala vezanog za projekte kontrole poplava, u koje bi mogli biti umešani njeni saveznici u Senatu.

- Senatorko Imea, nadam se da ćete biti patriota i pomoći u istrazi koju vaš brat vodi, i osuditi svu korupciju - rekla je Kastro i dodala:

- Nemojte stati na njihovu stranu, nemojte ih skrivati. Neka predsednik Markos radi na zaustavljanju sve korupcije -.

Nezavisna komisija za utvrđivanje činjenica, koju je formirao Markos, zajedno sa senatskim odborom i vladinim agencijama, istražuje tvrdnje da su uticajni članovi Kongresa i Senata prisvajali ogromne provizije od građevinskih kompanija koje su dobile unosne ugovore za izgradnju projekata kontrole poplava, koji su se ispostavili kao nekvalitetni, nepotpuni ili nepostojeći.

Skandal je izazvao gnev u azijskoj zemlji koja je dugo izložena smrtonosnim poplavama i tajfunima. Senatorka je istaknuti saveznik oštrog kritičara svog brata i bivšeg predsednika, Rodriga Dutertea.

Duterte je u martu uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda (MKS) i prebačen u Holandiju, gde je pritvoren zbog navodnih zločina protiv čovečnosti tokom brutalnih akcija za suzbianje narkotika, u kojima su hiljade, uglavnom siromašnih građana izgubile život. Duterte je negirao bilo kakvu odgovornost.

Porodica i saveznici Dutertea optužuju Markosa i njegovu administraciju za ono što tvrde da je nezakonito hapšenje i pritvaranje bivšeg predsednika od strane međunarodnog suda. Njegova ćerka, potpredsednica Sara Duterte, takođe je jedan od najglasnijih kritičara aktuelnog predsednika, ali je bliska saveznica senatorke.

U govoru održanom u ponedeljak uveče pre velikog skupa verske grupe u parku u Manili, senatorka je rekla da je zavisnost njenog brata od droge počela kada je njihov otac, imenjak sadašnjeg lidera, još uvek bio predsednik i da se nastavlja do danas. Tvrdila je da je to uticalo na njegovo zdravlje i sposobnost vladavine.

Predsednik i njegova starija sestra bili su deca tadašnjeg diktatora, koji je svrgnut u ustanku "narodne moći" koji je podržala vojska 1986.

Tvrdila je da su predsednikova supruga i deca takođe bili korisnici droge i dodala da ona i njen brat uglavnom nisu razgovarali otkako je postao predsednik 2022. Liza Markos nije odmah komentarisala, ali njen sin, poslanik Sandro Markos, rekao je da su optužbe njene tetke neosnovane i "opasno neodgovorne".

- Boli me što vidim koliko je nisko pala do tačke da pribegava mreži laži usmerenih na destabilizaciju ove vlade kako bi unapredila sopstvene političke ambicije - rekla je ona.

Senatorka je u svom govoru, bez ikakvih dokaza, rekla da je predsednikova "zavisnost postala uzrok poplave korupcije, nedostatka pravca i veoma pogrešnih odluka, odsustva odgovornosti i pravde".

Obraćajući se vojsci, policiji i drugim zvaničnicima, rekla je da bi trebalo da joj pomognu da "poboljša njegovo stanje", dodajući: "Nisam njegov neprijatelj. Njegov neprijatelj je on sam".

Kler Kastro je kritikovala senatoku što nije prozvala Rodriga Dutertea, koji je priznao da je u prošlosti koristio fentanil i što su ga, zajedno sa njegovom ćerkom, potpredsednicom, kritičari povezivali sa navodnom korupcijom. I Duterte i njegova ćerka su negirali umešanost u korupciju, uključujući njenu navodnu zloupotrebu poverljivih sredstava.

Početkom prošle godine, Rodrigo Duterte je u govoru rekao da je njegov naslednik narkoman, koji je nekada bio na listi osumnjičenih korisnika droga za sprovođenje zakona. Markos se potom nasmejao Duterteovim optužbama i rekao da neće potkrepiti optužbu odgovorom, ali je tvrdio da je njegov prethodnik koristio fentanil, snažan opioid.

Duterte je 2016. godine rekao da je u prošlosti koristio fentanil kako bi ublažio bol izazvan povredama u nesreći sa motociklom. Njegov advokat je kasnije rekao da je Duterte prestao da uzima fentanil pre nego što je postao predsednik 2016.

Kada je 2021. Markos bio predsednički kandidat, njegov portparol je pokazao dva izveštaja iz privatne bolnice i nacionalne policijske laboratorije u kojima se navodi da je Markos bio negativan na kokain i metamfetamin.

