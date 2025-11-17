TRAMP OTKRIO ZAŠTO JE PROMUKAO: Vikao sam na ljude jer su bili glupi
NOVINAR u Beloj kući je primetio da je glas američkog predsednika Donalda Trampa zvučao „malo promuklo“.
Američki lider je odgovorio okrivivši za to vikanje na „glupe ljude“.
- Osećam se odlično. Vikao sam na ljude jer su bili glupi - rekao je Tramp.
