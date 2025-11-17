Svet

TRAMP OTKRIO ZAŠTO JE PROMUKAO: Vikao sam na ljude jer su bili glupi

Novosti online

17. 11. 2025. u 23:01

NOVINAR u Beloj kući je primetio da je glas američkog predsednika Donalda Trampa zvučao „malo promuklo“.

ТРАМП ОТКРИО ЗАШТО ЈЕ ПРОМУКАО: Викао сам на људе јер су били глупи

FOTO: Tanjug/AP

Američki lider je odgovorio okrivivši za to vikanje na „glupe ljude“.

- Osećam se odlično. Vikao sam na ljude jer su bili glupi - rekao je Tramp.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!

STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!