U RUSIJI nema pristalica konfrontacije sa NATO-om, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov dodajući da je, međutim, zemlja prinuđena da preduzima mere kako bi osigurala sopstvenu bezbednost.

Foto Tanjug/AP/Philipp Schulze

Peskov se osvrnuo na izjavu ministra odbrane Nemačke Borisa Pistorijusa o mogućem izbijanju rata između NATO-a i Rusije do kraja 2029. godine, primetivši da se iz evropskih zemalja sve češće čuje militaristička retorika.

-Znate da u Rusiji nema pristalica bilo kakve konfrontacije sa NATO-om, ali smo prinuđeni da preduzimamo mere radi osiguranja naše bezbednosti i naših interesa. To je povezano sa tim što sada moramo da reagujemo na postojeću militarističku retoriku – verovatno upravo takve izjave najbolje odražavaju situaciju, poručio je Peskov.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je takođe prokomentarisala izjavu ministra odbrane Nemačke, naglasivši da sada više nema sumnje u to ko je agresor.

Ranije je ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus u intervjuu za "Frankfurter algemajne cajtung" izjavio da rat između Alijanse i Rusije može početi do 2029. godine.

-Mi smo uvek govorili da bi se to moglo dogoditi 2029. godine. Međutim, sada ima i drugih koji kažu da je to moguće već 2028, a neki vojni istoričari čak smatraju da je prošlo poslednje mirno leto, izjavio je on.

Pistorijus takođe tvrdi da je neophodno još bolje opremiti oružane snage zemalja NATO-a za moguće vojne operacije protiv Rusije.

Poslednjih godina Rusija je više puta izražavala zabrinutost zbog neviđene aktivnosti NATO-a na njenim zapadnim granicama. Alijansa povećava vojne kapacitete i to naziva "obuzdavanjem agresije". U Kremlju, međutim, naglašavaju da Moskva nikome ne preti, ali da neće ignorisati postupke koji bi mogli biti potencijalno opasni za njene interese. Istovremeno, Rusija ostaje otvorena za dijalog, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad, kako ističu, treba da odustane od kursa militarizacije kontinenta.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć