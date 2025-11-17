SPREMAN NOSAČ AVIONA I 15.000 VOJNIKA: Tramp dovlači ubojite snage pred Venecuelu, razmtraju se sve opcije
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp još nije doneo odluku o tome da li će pokrenuti kopnenu operaciju protiv Venecuele, saopštili su za CNN neimenovani zvaničnici Bele kuće i američke administracije, nagoveštavajući da bi mogla da se otvori mogućnost za novu diplomatsku inicijativu.
Prema navodima američkog zvaničnika, Tramp se nada da će raspoređivanje američkih snaga u regionu, uključujući najnapredniji nosač aviona i 15.000 pripadnika vojske, izvršiti dovoljan pritisak da predsednik Venecuele Nikolas Maduro odstupi bez upotrebe direktne vojne sile.
Tramp je prošle nedelje tri uzastopna dana dobijao izveštaje o vojnim opcijama, koje se kreću od udara na vojne ili državne objekte do akcija specijalnih jedinica.
Tramp je, prema navodima CNN-a, takođe svestan kritika pojedinih saveznika, koji tvrde da previše pažnje posvećuje spoljnopolitičkim pitanjima, umesto unutrašnjim.
Nije jasno kakve je signale administracija dobila da bi Maduro bio spreman na novu rundu diplomatskih razgovora, ističe CNN.
Prošlog meseca, tokom neformalnih napora da se postigne dogovor sa Karakasom, Tramp je naložio svom timu da prekine diplomatske kontakte sa Madurom i visokim venecuelanskim zvaničnicima.
Administracija predsednika Trampa pojačala je vojno prisustvo u regionu Karipskog mora i Latinske Amerke i sprovodi napade na navodne brodove za krijumčarenje droge.
Mnogi u Venecueli i posmatrači izvan zemlje, prema navodima CBS-a, smatraju da je povećani američki vojni pritisak usmeren na svrgnuće predsednika Venecuele Nikolasa Madura, iako je Tramp negirao da je to zvanična namera, ali je isticao da veruje da su Madurovi dani na vlasti odbrojani.
Tramp je, istovremeno, Madura više puta optuživao za saučesništvo sa oružanim kriminalnim grupama koje krijumčare drogu u SAD, što venecuelanski lider odbacuje.
(Tanjug)
