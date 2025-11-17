Svet

SPREMAN NOSAČ AVIONA I 15.000 VOJNIKA: Tramp dovlači ubojite snage pred Venecuelu, razmtraju se sve opcije

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 11. 2025. u 20:11

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp još nije doneo odluku o tome da li će pokrenuti kopnenu operaciju protiv Venecuele, saopštili su za CNN neimenovani zvaničnici Bele kuće i američke administracije, nagoveštavajući da bi mogla da se otvori mogućnost za novu diplomatsku inicijativu.

СПРЕМАН НОСАЧ АВИОНА И 15.000 ВОЈНИКА: Трамп довлачи убојите снаге пред Венецуелу, размтрају се све опције

Foto: Profimedia

Prema navodima američkog zvaničnika, Tramp se nada da će raspoređivanje američkih snaga u regionu, uključujući najnapredniji nosač aviona i 15.000 pripadnika vojske, izvršiti dovoljan pritisak da predsednik Venecuele Nikolas Maduro odstupi bez upotrebe direktne vojne sile.

Tramp je prošle nedelje tri uzastopna dana dobijao izveštaje o vojnim opcijama, koje se kreću od udara na vojne ili državne objekte do akcija specijalnih jedinica.

Američki predsednik je povremeno izražavao određene rezerve prema direktnoj vojnoj akciji na teritoriji Venecuele. 

Tramp je, prema navodima CNN-a, takođe svestan kritika pojedinih saveznika, koji tvrde da previše pažnje posvećuje spoljnopolitičkim pitanjima, umesto unutrašnjim.
Nije jasno kakve je signale administracija dobila da bi Maduro bio spreman na novu rundu diplomatskih razgovora, ističe CNN.

Prošlog meseca, tokom neformalnih napora da se postigne dogovor sa Karakasom, Tramp je naložio svom timu da prekine diplomatske kontakte sa Madurom i visokim venecuelanskim zvaničnicima.

Administracija predsednika Trampa pojačala je vojno prisustvo u regionu Karipskog mora i Latinske Amerke  i sprovodi napade na navodne brodove za krijumčarenje droge.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro je osudio svaku američku intervenciju, dok su i drugi regionalni lideri upozorili na moguću destabilizaciju.

Mnogi u Venecueli i posmatrači izvan zemlje, prema navodima CBS-a, smatraju da je povećani američki vojni pritisak usmeren na svrgnuće predsednika Venecuele Nikolasa Madura, iako je Tramp negirao da je to zvanična namera, ali je isticao da veruje da su Madurovi dani na vlasti odbrojani.

Tramp je, istovremeno, Madura više puta optuživao za saučesništvo sa oružanim kriminalnim grupama koje krijumčare drogu u SAD, što venecuelanski lider odbacuje.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske