NEMAČKA POLICIJA UPUCALA SRPSKU DEVOJČICU (12): Sumnja se da je sa dva noža ivršila napad, posle ranjavanja prebačena u bolnicu

В.Н.

17. 11. 2025. u 17:10

NEMAČKA policija upucala je u ponedeljak devojčicu (12) koja ima srpsko državljanstvo u Bohumu!

Foto: Tanjug/AP

Devojčica je navodno napala policajce sa dva noža je upucana i nakon pucnjave prevezena je u bolnicu gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

(Fenix)

