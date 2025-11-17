NEMAČKA POLICIJA UPUCALA SRPSKU DEVOJČICU (12): Sumnja se da je sa dva noža ivršila napad, posle ranjavanja prebačena u bolnicu

U SRBIJI se svake godine pre termina rodi oko 4.000 beba, a u svetu čak 15 miliona. Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, juče je ubeogradskom parku Manjež zasađeno 17 stabala lipe. Broj lipa simbolizuje 17. novembar koji je posvećen deci rođenoj pre termina, a kao i svakegodine obeležen je i u Institutu za neonatologiju u Beogradu, druženjemosoblja ove ustanove sa bebama i njihovim roditeljima.