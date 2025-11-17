NEMAČKA POLICIJA UPUCALA SRPSKU DEVOJČICU (12): Sumnja se da je sa dva noža ivršila napad, posle ranjavanja prebačena u bolnicu
NEMAČKA policija upucala je u ponedeljak devojčicu (12) koja ima srpsko državljanstvo u Bohumu!
Devojčica je navodno napala policajce sa dva noža je upucana i nakon pucnjave prevezena je u bolnicu gde se nalazi na intenzivnoj nezi.
(Fenix)
