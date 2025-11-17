DUBAJI ER ŠOU Ruski lovac Su-57 prvi put sleteo u Dubaiju: Može li da napravi proboj na arapskim tržištima? (VIDEO)

RUSKI lovac pete generacije Su-57 prvi put je sleteo u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi učestvovao na aeromitingu u Dubaiju, dok je zemlja nastavila da intenzivira napore da plasira avion u inostranstvo.

S obzirom na to da je mala flota Su-57 ruskih vazduhoplovnih snaga angažovana u neprijateljstvima visokog intenziteta na ukrajinskom ratištu, prototip trupa aviona je korišćen za prikazivanje mogućnosti aviona u inostranstvu, uključujući aeromiting u Džuhaju u Kini u novembru 2024. i na najvećem indijskom aeromitingu, Aero Indija, u februaru 2025. godine.

Prikazivanje novih lovaca na aeromitingu u Dubaiju je daleko od bez presedana, s obzirom da je Sovjetski Savez 1990. godine napravio značajnu prezentaciju svog presretača MiG-31 u vreme kada je avion izazvao značajno interesovanje potencijalnih klijenata u regionu, posebno Iraka, Libije, Sirije i Irana. Međutim, odluka postsovjetske Rusije da uvede embargo na oružje za sve tri zemlje sprečila je bilo kakvu prodaju.

Na ovogodišnjoj izložbi Su-57 će pokazati i nove izduvnike sa 2D vektorskim potisnicima.

Uprkos upornim naporima da napravi proboj za svoju industriju lovaca na tržištima Bliskog istoka, Rusija je podbacila zbog kombinacije faktora. U postsovjetskoj eri, zemlja je bila veoma spremna da uvede embargo svojim dugogodišnjim strateškim partnerima kada je bila pod pritiskom Zapada, odvajajući se od svih država u arapskom svetu osim Alžira koje su ranije bile glavni klijenti za njene avione.

Kada je nastojala da plasira lovce državama sa Zapadom, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Moskva nije uspela da se približi nivoima političkog uticaja koje proizvođači Zapadnog bloka mogu da ostvare, osiguravajući da čak i kada se njeni avioni smatraju konkurentnijim, ne budu izabrani. Naručivanje lovaca Su-35 od strane Egipta, samo da bi ih otkazao pod pritiskom Sjedinjenih Država, bio je jedan značajan primer. Kao rezultat toga, mogućnost da Su-57 napravi proboj na arapska tržišta ostaje mala.

Dalji faktori koji ograničavaju privlačnost Su-57 uključuju konkurenciju američkih F-35 i kineskih lovaca pete generacije J-35, koji se smatraju znatno sofisticiranijim i proizvode se u većim razmerama.

Iako značajna ograničenja koja Sjedinjene Države nameću u pogledu načina korišćenja F-35 mogu navesti klijente da potraže alternative, kineski J-35 je u mnogim aspektima mnogo atraktivnija opcija od svog ruskog pandana, s obzirom na to da je pozicija zemlje u više visokotehnoloških oblasti, vitalnih za razvoj lovaca pete generacije, znatno viša od ruske. Su-57 je spreman da postigne značajan uspeh na izvoznim tržištima, ali će to učiniti prvenstveno u zemljama koje iz političkih razloga ne mogu da razmotre kineski J-35, a to su pre svega Indija i Vijetnam koji imaju teritorijalne sporove sa Kinom, i Severna Koreja koja je i dalje pod embargom na oružje.

Međutim, u arapskom svetu, izgledi za lovca van Alžira ostaju mali. S obzirom na to da je spremnost Kine da izvozi napredne lovačke avione u Iran nepoznata, iako je potvrđeno da je zemlja naručila ruske lovce Su-35, mogućnost prodaje Su-57 radi preopremanja iranskog vazduhoplovstva takođe ostaje.

