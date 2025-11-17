Svet

TRAMPOVE RUTE U JERMENIJI: Jerevan i Vašington započeli rad na sprovođenju sporazuma

В. Н.

17. 11. 2025. u 15:59

JERMENIJA i Sjedinjene Američke Države počele su rad na sprovođenju sporazuma postignutih na sastanku lidera dve zemlje, Nikola Pašinjana i Donalda Trampa, o projektu "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" (TRIPP), koji će povezati glavni deo Azerbejdžana i Nahčivanski region preko Jermenije.

ТРАМПОВЕ РУТЕ У ЈЕРМЕНИЈИ: Јереван и Вашингтон започели рад на спровођењу споразума

Foto: Profimedia

Prema saopštenju pres službe jermenske vlade, na sastanku sa Pašinjanom u Jerevanu, podsekretarka SAD za politička pitanja Alison Huker izjavila je da je došla da razgovara o idejama koje su se pojavile tokom sastanka održanog u avgustu između Trampa i Pašinjana, prenosi Interfaks.

- Huker je napomenula da je svrha posete razgovor o produbljivanju saradnje u trgovini, investicijama, infrastrukturi, regionalnim komunikacijama i bezbednosti. Takođe, je najavila pokretanje bilateralnih radnih grupa, koje predvodi zamenica pomoćnika državnog sekretara Sonata Kolter, čiji je cilj sprovođenje bilateralnih sporazuma postignutih na istorijskom samitu i unapređenje Trampovog puta ka međunarodnom miru i prosperitetu - navodi se u saopštenju.

Ona je dodala da kontinuirana saradnja između SAD i Jermenije, zajedno sa napretkom ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu između Jermenije i Azerbejdžana i normalizaciji odnosa sa Turskom, stvara izglede za otvaranje Južnog Kavkaza kao vitalne trgovinske rute.

Pašinjan je, sa svoje strane, izjavio da je saradnja između Jermenije i SAD dostigla novi nivo i da ovo partnerstvo na novi način doživljavaju i vlada i javnost u republici.

Jermenija i Azerbejdžan su 8. avgusta u Vašingtonu parafirali sporazum o uspostavljanju mira i međudržavnih odnosa između dve zemlje. 

Istog dana, Pašinjan, Tramp i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali su deklaraciju u kojoj se, između ostalog, navodi da će Jermenija sarađivati sa SAD i određenim trećim stranama na razvoju okvira TRIPP-a za svoju teritoriju.

Pašinjan je ranije izjavio da će jermensko-američka kompanija, u okviru TRIPP sporazuma, upravljati poslom, a ne kontrolisati, put dug 42 kilometra u južnoj Jermeniji koji bi povezivao Azerbejdžan sa Nahčivanom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori

USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: "Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"