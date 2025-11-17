TRAMPOVE RUTE U JERMENIJI: Jerevan i Vašington započeli rad na sprovođenju sporazuma

JERMENIJA i Sjedinjene Američke Države počele su rad na sprovođenju sporazuma postignutih na sastanku lidera dve zemlje, Nikola Pašinjana i Donalda Trampa, o projektu "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" (TRIPP), koji će povezati glavni deo Azerbejdžana i Nahčivanski region preko Jermenije.

Foto: Profimedia

Prema saopštenju pres službe jermenske vlade, na sastanku sa Pašinjanom u Jerevanu, podsekretarka SAD za politička pitanja Alison Huker izjavila je da je došla da razgovara o idejama koje su se pojavile tokom sastanka održanog u avgustu između Trampa i Pašinjana, prenosi Interfaks.

- Huker je napomenula da je svrha posete razgovor o produbljivanju saradnje u trgovini, investicijama, infrastrukturi, regionalnim komunikacijama i bezbednosti. Takođe, je najavila pokretanje bilateralnih radnih grupa, koje predvodi zamenica pomoćnika državnog sekretara Sonata Kolter, čiji je cilj sprovođenje bilateralnih sporazuma postignutih na istorijskom samitu i unapređenje Trampovog puta ka međunarodnom miru i prosperitetu - navodi se u saopštenju.

Ona je dodala da kontinuirana saradnja između SAD i Jermenije, zajedno sa napretkom ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu između Jermenije i Azerbejdžana i normalizaciji odnosa sa Turskom, stvara izglede za otvaranje Južnog Kavkaza kao vitalne trgovinske rute.

Pašinjan je, sa svoje strane, izjavio da je saradnja između Jermenije i SAD dostigla novi nivo i da ovo partnerstvo na novi način doživljavaju i vlada i javnost u republici.

Jermenija i Azerbejdžan su 8. avgusta u Vašingtonu parafirali sporazum o uspostavljanju mira i međudržavnih odnosa između dve zemlje.

Istog dana, Pašinjan, Tramp i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali su deklaraciju u kojoj se, između ostalog, navodi da će Jermenija sarađivati sa SAD i određenim trećim stranama na razvoju okvira TRIPP-a za svoju teritoriju.

Pašinjan je ranije izjavio da će jermensko-američka kompanija, u okviru TRIPP sporazuma, upravljati poslom, a ne kontrolisati, put dug 42 kilometra u južnoj Jermeniji koji bi povezivao Azerbejdžan sa Nahčivanom.

(Tanjug)

