JEDNIM HICEM UNIŠTAVA BUNKER Rusi prvi put koristili robota „Solncepjok Junior“: Vatrena inovacija na frontu u Sumskoj oblasti (VIDEO)

RUSKE oružane snage nastavljaju da šire primenu naprednih borbenih sistema u Ukrajini, spajajući konvencionalnu vatrenu moć i nove tehnologije automatizacije.

Tokom borbi u Sumskoj oblasti, ruski jurišnici su po prvi put upotrebili robotizovani kompleks „Solncepjok Junior“, dok je istovremeno ruski koncern Rosteh objavio da je Ministarstvu odbrane isporučena nova serija teških bacača plamena TOS-1A „Solncepjok“, koji su već stekli reputaciju jednog od najrazornijih sistema na frontu.

ROBOT „SOLNCEPJOK JUNIOR“ KORAK KA AUTONOMNOM RATOVANjU

Novi borbeni robot „Solncepjok Junior“ predstavlja logičan nastavak razvoja čuvene serije TOS, ali u miniaturizovanom, daljinski upravljanom formatu. Dizajniran je da deluje u najopasnijim zonama – neposredno ispred pešadijskih linija, gde ljudski život ima minimalne šanse za preživljavanje. Prema podacima koje prenosi kanal SHOT, sistemom se upravlja na udaljenosti od 600 do 1000 metara, dok izviđački dron koordinira napad i prenosi operateru tačne koordinate ciljeva.

Robot koristi jednokratnu termobaričnu municiju kalibra 93 mm „Šmelj“, poznatu po razornoj eksploziji koja stvara talas visokog pritiska i ekstremne temperature. Snaga jednog ispaljenja ekvivalentna je deset preciznih pogodaka ručnim bacačem, čime „Junior“ može da uništi čitav bunker ili oklopno vozilo jednim hicem.

Zahvaljujući optoelektronskom sistemu i termovizijskom nišanu, sistem je sposoban da dejstvuje i noću ili pod uslovima magle i dima. Njegova mala silueta i mogućnost prikrivenog kretanja čine ga idealnim za urbane borbe i napade na utvrđene položaje, gde tradicionalna vozila nemaju pristup.

Ruski vojni izvori tvrde da je ovaj eksperimentalni sistem uspešno testiran tokom borbi u Sumskoj oblasti, a posebno se ističe otpornost na elektronsko ometanje. „Solncepjok Junior“ poseduje i autonomni režim rada, koji mu omogućava da nastavi misiju čak i u slučaju gubitka veze sa komandnim terminalom.

Projekat je nastao kao direktna evolucija termobaričnog bacača TOS-1A „Solncepjok“, koji koristi rakete sa snažnim zapaljivim i razornim dejstvom. Novi model, u robotizovanoj verziji, označava prelazak ruske vojske u fazu robotizovanog ratovanja, gde će čovek imati ulogu komandanta, a ne neposrednog učesnika u borbi.

Prema informacijama iz vojno-industrijskih krugova, do 2026. godine planirano je opremanje sistema automatizovanim modulom za samostalno prepoznavanje ciljeva, što bi omogućilo poluautonomni režim rada.

NOVA ISPORUKA SISTEMA TOS-1A „SOLNCEPJOK“

Istovremeno, ruski koncern Rosteh saopštio je da je fabrika Uralvagonzavod isporučila novu partiju teških bacača plamena TOS-1A „Solncepjok“ Ministarstvu odbrane Rusije. Isporuka je obavljena uoči Dana trupa za zaštitu od zračenja, hemijske i biološke zaštite, što tradicionalno označava isticanje opreme vezane za ove jedinice.

Sistemi su prebačeni u jedinice koje koriste lanser montiran na šasiji tenka T-72, sada dodatno ojačan kompozitnim zaštitnim modulima koji štite gornju hemisferu od napada dronova. Rosteh je naveo da su poboljšanja izvedena „na osnovu iskustava iz borbi u Ukrajini“, gde su ovi sistemi široko korišćeni protiv ukrajinskih uporišta.

Na jednom od novih vozila radnici su ručno ispisali poruku „Za Kirilova!“, u znak poštovanja prema general-potpukovniku Igoru Kirilovu, bivšem komandantu ruskih trupa za hemijsku i biološku zaštitu, koji je dao „neprocenjiv doprinos stvaranju i modernizaciji“ sistema TOS-1A.

Rosteh je potvrdio i da su u toku ispitivanja nove verzije sistema na šasiji tenka T-80, sa poboljšanjima koja povećavaju domet, preciznost i stepen automatizacije. Iako detaljne specifikacije nisu objavljene, vojni izvori navode da modernizovani sistem poseduje bolju zaštitu, bržu reakciju i integrisani digitalni sistem za upravljanje vatrom.

Sistem TOS-1A je u operativnoj upotrebi ruske vojske više od dve decenije i poznat je po svojoj sposobnosti da za nekoliko sekundi saturiše prostor od nekoliko hiljada kvadratnih metara. Ispaljuje 24 termobaričke rakete i koristi se isključivo u blizini linije fronta zbog ograničenog dometa, ali ogromne vatrene moći.

Prema Rostehu, jedinice opremljene ovim sistemima i dalje „efikasno uništavaju utvrđene tačke, komandne centre dronova i neprijateljska oklopna vozila“ na frontu, iako nisu navedeni precizni podaci o lokacijama i datumima operacija.

RUSIJA PRELAZI PRAG NOVE ERE NAORUŽANjA

Kombinovana upotreba robotizovanih platformi poput „Solncepjoka Juniora“ i modernizovanih sistema TOS-1A jasno pokazuje smer u kojem se ruska vojna doktrina razvija – težnja ka smanjenju ljudskih gubitaka kroz automatizaciju i vatrenu dominaciju.

Ako se planirani razvoj nastavi, ruska vojska bi do kraja decenije mogla raspolagati čitavom flotom robota i termobaričnih sistema povezanih u integrisanu mrežu, što bi značilo prelazak u novu fazu ratovanja gde tehnologija preuzima primat nad klasičnim metodama vođenja borbe.

