KIJEV KUPUJE OD PARIZA 100 RAFALA Makron sa Zelenskim: Nadam se da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027.

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izrazio je danas nadu da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027, uz ocenu da su poslednjih nekoliko meseci obeležile odluke koje su bile prekretnice u ratu.

- Što se mene tiče, ostajem podjednako odlučan da postignem ovaj mir. Mislim da moramo da nastavimo da povećavamo pritisak, kao što to činimo kroz sankcije i borbu protiv fantomske flote Rusije - rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, prenosi BFM televizija.

Najavio je neposredno i desetogodišnje jačanje bilateralne saradnje između Francuske i Ukrajine, nakon što je objavljeno da će Ukrajina kupiti do 100 aviona Rafal od Francuske.

- Pravimo novi korak. Obnova ukrajinske vojske ključni je elemenata naše kolektivne bezbednosti. Nastavljamo zbližavanje naših odbrambenih industrija. Potrebna nam je ukrajinska vojska koja je sposobna da odvrati svaki novi upad i da opremi ukrajinsku vojsku sopstvenim odbrambenim kapacitetima za zaštitu svog vazdušnog prostora - rekao je Makron. On je naveo da će Francuska Kijevu u naredne tri godine isporučiti dronove presretače i navođene granate.

- S druge strane, samo je Rusija izabrala rat. Sve je spremno za mir, samo Rusija odbija da ga prihvati. Rusija teži da preuzme kontrolu nad Ukrajinom. Suočeni s tom tvrdoglavošću i nepopustljivošću, ostajemo odlučni i nepokolebljivi u našoj posvećenosti miru - naveo je Makron, dodajući da Francuska nastavlja sa modernizadijom ukrajinske vojske i odvraćanje od agresije.

- Ovaj sporazum pokazuje posvećenost Francuske da svoju industrijsku i tehnološku izvrsnost postavi u srce Ukrajine i Evrope - rekao je Makron i pozvao na akcije koje će dovesti do "pravednog i trajnog mira". Naveo je da su se mnoge od isporučenih raketa i bombi Ukrajini dokazale na terenu, u dosadašnjem toku rata.

- (Ukrajina) deli istoriju sa Evropom, potrebno joj je omogućiti da postane slobodna i evropska - rekao je Makron. Zelenski je pozdravio sporazum koji je ranije danas potpisan kao ''značajno jačanje odbrambenih sposobnosti'' Ukrajine. '

- Potpisivanje ovog sporazuma omogućava značajno jačanje naših odbrambenih kapaciteta. Zajedno ćemo povećati industrijski i tehnološki potencijal Francuske i Ukrajine. Ukrajina će moći da dobije 100 aviona Rafal, četiri francuska radara, osam sistema protivvazdušne odbrane, šest sistema za lansiranje bombi - rekao je Zelenski.

Makron i Zelenski su ranije danas potpisali pismo o namerama, čiji sadržaj trenutno nije poznat, a Zelenski je dokument nazvao "istorijskim sporazumom" kojim se definiše dugoročna saradnja između dve zemlje.

- Ovo će biti najveći sistem protivvazdušne odbrane na svetu - rekao je Zelenski. Dokument je potpisan za stolom postavljenim na pisti vazduhoplovne baze Vilakuble, ispred letelica i sistema protivvazdušne odbrane.

Jelisejska palata je, nekoliko minuta nakon potpisivanja pisma o namerama, objavila da će Ukrajina kupiti do 100 aviona Rafal, opremu za protivvazdušnu odbranu i dronove od Francuske. Rojters je ranije objavio da Zelenski planira da danas potpiše sporazum sa Francuskom o isporuci sistema protivvazdušne odbrane, vojnih aviona i raketa. Napominje se da pregovori o tome da li bi Francuska mogla da pruži Ukrajini veću vojnu podršku traju već nekoliko nedelja. Makron je 24. oktobra, nakon sastanka "koalicije odlučnih", objavio da će Francuska obezbediti Ukrajini dodatne lovce Miraž i municiju Aster za sisteme protivvazdušne odbrane SAMP/T.

