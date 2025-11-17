"TO JE ISKLJUČENO": Merc odbacio spekulacije da bi mogao da formira manjinsku vladu

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc odbacio je danas spekulacije da bi mogao da napusti vladajuću koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke (SPD) i formira manjinsku vladu, obećavši da će ostati u savezu uprkos stalnim tenzijama.

Foto: Tanjug Ap

Govoreći na forumu lista "Zidojče cajtung", Merc je rekao je da će njegova vladajuća koalicija "naravno i dalje biti na vlasti" i odbacio nagađanja da bi eventualno mogao da nastavi mandat bez SPD, prenosi Blumberg.

Napuštanje SPD-a teoretski bi moglo da znači saradnju sa krajnje desničarskom strankom Alternativom za Nemačku (AfD), što je Merc više puta isključio.

- Navodi o manjinskoj vladi nisu dobro promišljeni. Da li iko zaista veruje da možemo da radimo sa promenljivim većinama u ovom nemačkom Bundestagu i istovremeno obavljamo smisleni zakonodavni posao? Po mom mišljenju, to je isključeno - rekao je Merc na događaju u Berlinu.

Posle šest meseci na vlasti, ankete pokazuju da Merc još nije ubedio birače da njegova Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i SPD mogu da povrate rast najveće evropske ekonomije i da se pozabave neregularnom migracijom, dve teme koje građane najviše zabrinjavaju.

Konzervativni blok CDU/CSU gubi podršku građana od nacionalnih izbora održanih u februaru, dok se AfD u nekim anketama popeo na prvo mesto.

Prema rezultatima ankete koju je agencija za istraživanje javnog mnjenja Forsa uradila za RTL/ntv, objavljene prošle nedelje, AfD ima podršku 26 odsto građana, CDU/CSU je na drugom mestu sa 24 procenata, dok je podrška za SPD pala je na 14 odsto ispred Zelenih i Levice.

(Tanjug)

