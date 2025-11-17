"TO JE ISKLJUČENO": Merc odbacio spekulacije da bi mogao da formira manjinsku vladu
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc odbacio je danas spekulacije da bi mogao da napusti vladajuću koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke (SPD) i formira manjinsku vladu, obećavši da će ostati u savezu uprkos stalnim tenzijama.
Govoreći na forumu lista "Zidojče cajtung", Merc je rekao je da će njegova vladajuća koalicija "naravno i dalje biti na vlasti" i odbacio nagađanja da bi eventualno mogao da nastavi mandat bez SPD, prenosi Blumberg.
Napuštanje SPD-a teoretski bi moglo da znači saradnju sa krajnje desničarskom strankom Alternativom za Nemačku (AfD), što je Merc više puta isključio.
- Navodi o manjinskoj vladi nisu dobro promišljeni. Da li iko zaista veruje da možemo da radimo sa promenljivim većinama u ovom nemačkom Bundestagu i istovremeno obavljamo smisleni zakonodavni posao? Po mom mišljenju, to je isključeno - rekao je Merc na događaju u Berlinu.
Posle šest meseci na vlasti, ankete pokazuju da Merc još nije ubedio birače da njegova Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i SPD mogu da povrate rast najveće evropske ekonomije i da se pozabave neregularnom migracijom, dve teme koje građane najviše zabrinjavaju.
Konzervativni blok CDU/CSU gubi podršku građana od nacionalnih izbora održanih u februaru, dok se AfD u nekim anketama popeo na prvo mesto.
Prema rezultatima ankete koju je agencija za istraživanje javnog mnjenja Forsa uradila za RTL/ntv, objavljene prošle nedelje, AfD ima podršku 26 odsto građana, CDU/CSU je na drugom mestu sa 24 procenata, dok je podrška za SPD pala je na 14 odsto ispred Zelenih i Levice.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"TEŠKO PREDVIDETI": Peskov o sastanku Putina i Trampa
17. 11. 2025. u 12:24
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)