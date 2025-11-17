Svet

TRAMPOV RAT PROTIV MADURA SE NASTAVLJA: Američka vojska moći će da cilja njegovu imovinu i infrastrukturu unutar Venecuele

17. 11. 2025. u 09:16

SJEDINjENE Američke Države će ovog meseca označiti kartel De los Soles, za koji SAD tvrde da ga predvodi predsednik Venecuele Nikolas Maduro i drugi visoki zvaničnici te zemlje, kao stranu terorističku organizaciju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

- Ni Maduro ni njegovi saradnici ne predstavljaju legitimnu vladu Venecuele. Kartel De los Soles, u saradnji sa drugim označenim stranim terorističkim organizacijama, uključujući Tren de Aragva i kartel Sinaloa, odgovorni su za terorističko nasilje širom naše hemisfere, kao i za trgovinu drogom u Sjedinjene Države i Evropu -  navodi Stejt department u saopštenju za štampu, koje prenosi Si-En-En.

Kako je najavljeno, proglašenje za terorističku organizaciju stupiće na snagu 24. novembra, a dolazi u trenutku kada su SAD pojačale svoje vojno prisustvo na Karibima, gde je juče uplovio i najveći nosač aviona na svetu.

Tramp je juče u izjavi sugerisao da obeležavanje kartela De los Soles stranom terorističkom organizacijom daje američkoj vojsci mogućnost da cilja Madurovu imovinu i infrastrukturu unutar Venecuele.

- To nam omogućava da to uradimo, ali nismo rekli da ćemo to učiniti. Možda ćemo voditi neke razgovore sa Madurom, i videćemo kako će se to završiti. Želeli bi da razgovaraju - rekao je Tramp.

Američki predsednik je kazao i da ne veruje da je administraciji SAD potrebno odobrenje Kongresa za potencijalne vojne akcije unutar Venecuele.

