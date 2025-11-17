LEKORNIJA SPASILA "ZALEĐENA PENZIJA": Ispunjen zahtev opozicije u Francuskoj za "promovisanje" mladih penzionera

Rečeno – učinjeno. Francuzi su uspeli da se izbore za to da "zalede" rok za odlazak u penziju, što je bio i uslov da se održi vlada Sebastijana Lekornija.

Foto: Profimedia

Poslanici francuske skupštine izglasali su sa 255 podignutih ruku "za" i 146 protiv, suspenziju kontroverzne reforme iz 2023. godine kojom se godište za legalni odlazak u penziju sukcesivno produžava sa 62 na 64 godine, a radni staž podiže na 43 leta.

Odbrojavanje će se sada zaustaviti na 62 godine i devet meseci, i 42 i po godine rada, koliko je zapalo onima rođenima 1964. godine. Na obustavljanju reforme, koju je tadašnja premijerka Elizabet Born progurala bez glasanja u skupštini na osnovu posebne klauzule u ustavu, insistiraju i levičari i suverenisti.

Javnost je takođe u ogromnoj većini bila protiv, a milioni ljudi su danima izlazili na ulice iskazujući time nezadovoljstvo. Zanimljivo je da je u međuvremenu popustila i sama Bornova, sada poslanik, ističući da bi trebalo privremeno obustaviti reformu, ako je to uslov za stabilnost vlade, iako pre dve godine ništa nije moglo da je zaustavi u nameri da izgura promene do kraja.

- Za sve muškarce i žene koji su često imali težak radni vek, ovo je odlična vest. To je rezultat napornog rada – poručio je predsednik poslaničke grupe socijalista u francuskoj skupštini Boris Valo koji se sa svojim stranačkim kolegama zdušno borio da se zaustavi povećanje godina za odlazak u penziju.

Socijalistima su, čak, koalicioni partneri iz levičarskog Novog narodnog fronta žestoko zamerili što su se izdvojili i podržali Lekornija, sve sa ciljem da dođe do ovog dogovora. Zanimljivo je da su za suspenziju zajedno glasali socijalisti, ekolozi i suverenisti, što je prava retkost. S druge strane, komunisti i Melanšonovi Nepotčinjeni bili su protiv, pošto ne žele samo suspendovanje mera, već njihovo potpuno ukidanje i odlazak u penziju već sa 60 godina.

Ovo je sada samo prelazna etapa. Nova pravila predviđaju da se sadašnje stanje zadrži do 2028. godine. Pre toga, u Francuskoj će se, po redovnom kalendaru, održati predsednički izbori na proleće 2027, pa će nova većina oko budućeg predsednika odlučiti da li će se penzijski sistem definitivno vraćati na staro, ostati ovako zaleđen, ili nastaviti ka zacrtanim okvirima iz trenutno zakočenog procesa. Najveći deo smatra da je ovo pošten račun u aktuelnoj situaciji.

Ali, ne misle svi tako. Republikanci su ogorčeni. Tako je predsednica pariskog regiona Valeri Pekres poručila da se radi o "crnom danu za Francusku". Njihov predlog da se odustane od obećanog zaustavljanja reforme prethodno je podržalo samo 70 poslanika, dok je 277 bilo protiv.

- Ova suspenzija je neophodni element stabilnosti. Vreme dok ona traje treba da bude iskorišćeno za demokratsku debatu – poručio je ministar rada Žan Pjer Farandu.

Premijer Lekorni je već najavio za proleće sledeće godine veliku konferenciju sa širokim spektrom društvenih učesnika, s ciljem da se dođe do najprihvatljivijeg scenarija u kome bi trebalo da se očuva finansijska stabilnost i istovremeno pokuša da se ispoštuje želja većine.

Prema poslednjim proračunima, obustavljanje reforme Francusku bi sledeće godine trebalo da košta oko 300 miliona evra, a sledeće oko 1,9 milijardi. Računa se da bi to državnu kasu do 2035. godine ostavilo bez 10 do 15 milijardi. Godišnji penzijski fond inače iznosi oko 400 milijardi.

DVA NA JEDNOG

Aktuelni penzijski sistem u Francuskoj zasnovan je na izdvajanjima 31 miliona zaposlenih za oko 16 miliona penzionera. Iz najnovije mere profitiraće oni rođeni između 1964. i 1968. godine, odnosno oko 3,5 miliona ljudi.