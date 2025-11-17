NOVI "VRTLOG" PALI UKRAJINI OKLOP: Ruska vojska dobila poboljšane protivoklopne rakete (VIDEO)

"KALAŠNjIKOV koncern" saopštio je da je ruskoj vojsci isporučio novi kontigent visoko-preciznih navođenih raketa "vrtlog-1".

Foto Tanjug/AP

Na zvaničnom Telegram nalogu kompanije objavljeno je da je "Kalašnjikov" realizovao ugovor u okviru svojih obaveza za 2025. godinu.

Prema saopštenju preduzeća, stručnjaci su tokom protekle dve godine izvršili značajno unapređenje rakete, uzimajući u obzir upotrebne podatke iz Specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Nije precizirano koje su konkretno izmene izvršene, ali je potvrđeno da je Rusija obezbedila veliki izvozni ugovor za ovu vrstu raketa.

Glavni nosači rakete "vrtlog-1" su napadački helikopteri Ka-52 "aligator", koji se koriste za uništavanje utvrđenja, položaja i oklopnih vozila.

Raketa je opremljena sistemom za lasersko navođenje. Postiže domet do 10 km i ima probojnu sposobnost do 800 mm, što joj omogućava efikasno gađanje savremenih oklopnih ciljeva.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć