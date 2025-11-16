JEDNA svinja postala je heroj, pošto je spasla dvojicu ruskih vojnika da ne nagaze na minu, vidi se u snimku objavljenom na telegram kanalu vojnih dopisnika o Specijalnoj operaciji u Ukrajini.

Foto: Telegram

Na snimku se vidi kako je svinja aktivirala minu koja je bila na putu ruskih vojnika.

Dok su vojnici prilazili napuštenoj zgradi, životinja je aktivirala minu i uspela da izbegne eksploziju, dok su oni ostali nepovređeni.

Potom su promenili smer kretanja i nastavili dalje, prolazeći uz ostatke obližnje ograde.

"Dalja sudbina životinje nije poznata. Naše trupe su prilagodile svoj pravac i nastavile misiju", navedeno je na kanalu.

Nije precizirano kada i gde je video snimljen.

Ruske snage napreduju na više pravaca fronta, uključujući oko opkoljenih ukrajinskih čvorišta Kupjansk u Harkovskoj oblasti i Krasnoarmejsk (u Ukrajini poznat kao Pokrovsk) u Donjeckoj Narodnoj Republici, prema Ministarstvu odbrane u Moskvi.

Trupe zajedničke grupe "Istok" potpuno su oslobodile naselje Jablokovo od ukrajinske kontrole u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je ministarstvo u subotu. To je deveto naselje koje su snage "Istoka" zauzele ovog meseca.

(rt.rs)