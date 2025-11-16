Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar

16. 11. 2025. u 07:32

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je jutros obalu ruskog poluostrva Kamčatke, saopštio je regionalni ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa bio je u Tihom okeanu kod istočne obale Kamčatke, 102 kilometra jugoistočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 40 kilometara.

Nije izdato upozorenje na cunami, preneo je Interfaks.

 

(Tanjug)

