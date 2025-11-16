RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je jutros obalu ruskog poluostrva Kamčatke, saopštio je regionalni ogranak Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Epicentar zemljotresa bio je u Tihom okeanu kod istočne obale Kamčatke, 102 kilometra jugoistočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 40 kilometara.

Nije izdato upozorenje na cunami, preneo je Interfaks.



(Tanjug)