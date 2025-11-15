TRAŽIĆU IM NAJMANJE MILIJARDU DOLARA! Tramp potvrdio tužbu protiv Bi-Bi-Si-ja uprkos izvinjenju

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će tužiti britanski javni servis Bi-Bi-Si za iznos između milijardu i pet milijardi dolara zbog načina na koji je montiran njegov govor u emisiji "Panorama".

Foto: Tanjug

- Tužićemo ih. Tužićemo ih za iznos između milijardu i pet milijardi dolara, verovatno sledeće nedelje. Moramo to da uradimo, čak su i priznali da su varali. Ne da nisu mogli da to ne urade. Varali su. Izmenili su reči koje su izašle iz mojih usta - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Air Force One.

Bi-Bi-Si se u četvrtak zvanično izvinio američkom predsedniku zbog "greške u proceni", ali je saopštio da se "ne slaže da postoji osnova za tužbu za klevetu", prenosi Skaj njuz.

Tramp je najavio da će o svemu razgovarati i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, tvrdeći da je "narod Ujedinjenog Kraljevstva veoma ljut" zbog incidenta. List "Dejli telegraf" je ranije preneo da je interni dopis Bi-Bi-Si-a upozorio na način na koji je montiran Trampov govor od 6. januara 2021, prikazan u dokumentarcu "Trump: A Second Chance?", emitovanom nedelju dana pre izbora 2024. godine. Montaža je spajala isečke govora tako da izgleda kao da je Tramp rekao da će sa pristalicama pešice da ode do Kapitola kako bi se "borio kao lud".

Nakon negativnih reakcija, generalni direktor Bi-Bi-Si-a Tim Dejvi i direktorka Bi-Bi-Si Njuza Debora Ternes podneli su ostavke. U zvaničnom izvinjenju u četvrtak, Bi-Bi-Si je saopštio da program više neće biti emitovan u postojećem obliku. Istovremeno je poručeno da javni servis "iskreno žali" zbog načina na koji je video montiran, ali i da "ne postoji osnova za tužbu za klevetu". Trampovi advokati ranije ove nedelje su pretili tužbom od milijardu dolara ukoliko se Bi-Bi-Si ne izvini, ne povuče snimak i ne nadoknadi mu štetu. Pravni stručnjaci, međutim, navode da bi Tramp imao poteškoća da slučaj iznese pred sud i u Velikoj Britaniji i u SAD. Rok za tužbu u Britaniji je istekao, jer je dokumentarac emitovan u oktobru 2024. godine, a program nije emitovan u SAD, što otežava dokazivanje štete.

Bi-Bi-Si je saopštio da istražuje nove navode, objavljene u "Telegrafu", da je i emisija "Njuznajt" selektivno montirala deo Trampovog govora u izveštaju iz juna 2022. Portparol emitera rekao je da se Bi-Bi-Si "drži najviših uređivačkih standarda" i da se ceo slučaj istražuje.

(Tanjug)