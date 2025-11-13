RUSIJA DOBIJA NOVI ROD VOJSKE: Imenovan komandant (VIDEO)
ZAVRŠENO je stvaranje trupa bespilotnih sistema u okviru Oružanih snaga ruske Federacije i utvrđena je struktura novog roda vojske, rekao je pukovnik Sergej Ištuganov, zamenik komandanta trupa bespilotnih sistema u intervjuu za ratnog dopisnika "Komsomoljske pravde" Aleksandra Koca.
-Formirane su trupe bespilotnih sistema u Oružanim snagama Ruske Federacije. Utvrđena je struktura novog roda oružanih snaga, imenovan je komandant trupa bespilotnih sistema i formirani su organi vojne komande na svim nivoima. Formirani su redovni pukovi i druge jedinice, rekao je Ištuganov.
On je dodao da se borbena dejstva jedinica bespilotnih sistema izvode po jedinstvenom planu i u koordinaciji sa drugim jedinicama. Kako ističe, danas je izuzetno teško pronaći jedinicu u ruskoj vojsci u Specijalnoj vojnoj operaciji koja nema dronove.
-Svakodnevno se pogađa oko 300 neprijateljskih ciljeva — oklopna vozila, utvrđenja... Bespilotne letelice se koriste za isporuku hrane i municije na prve linije fronta, kao i za postavljanje mina i evakuaciju ranjenika sa bojišta, objašnjava Sergej Ištuganov.
On je istakao da se neprijateljska vojska koja je opkoljena u području Krasnoarmejska najviše žali upravo na dronove, a da je ruska vojska uspela da prelomi situaciju na nebu zahvaljujući njima. S jedne strane, proizvodni kapaciteti su se postepeno širili. S druge strane, efikasnost posada bespilotnih letelica je povećana. S treće strane, pojavile su se trupe bespilotnih sistema i specijalne snage u njihovom sastavu, objasnio je Ištuganov.
-Danas se specijalisti obučavaju na univerzitetima Ministarstva odbrane, u vojnim centrima za obuku pri civilnim univerzitetima, javnim organizacijama i u preduzećima koja proizvode bespilotne sisteme. Ali, rad na stvaranju više vojne obrazovne ustanove za trupe bespilotnih sistema je već u toku, naveo je on.
Ministarstvo odbrane Rusije je zatim pokazalo grb trupa bespilotnih sistema – ukršteni strela i mač sa krilastim mikročipom i zvezdom na mestu ukrštanja.
Simbol je prikazan na video-snimku rada posade FPV-drona "vogan-15", koji je uništio pikap Oružanih snaga Ukrajine kod Kupjanska.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KIJEV ZVANIČNO OBUSTAVIO MIROVNE PREGOVORE S MOSKVOM
12. 11. 2025. u 17:27 >> 17:36
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)