ZAVRŠENO je stvaranje trupa bespilotnih sistema u okviru Oružanih snaga ruske Federacije i utvrđena je struktura novog roda vojske, rekao je pukovnik Sergej Ištuganov, zamenik komandanta trupa bespilotnih sistema u intervjuu za ratnog dopisnika "Komsomoljske pravde" Aleksandra Koca.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija/Vikipedija

-Formirane su trupe bespilotnih sistema u Oružanim snagama Ruske Federacije. Utvrđena je struktura novog roda oružanih snaga, imenovan je komandant trupa bespilotnih sistema i formirani su organi vojne komande na svim nivoima. Formirani su redovni pukovi i druge jedinice, rekao je Ištuganov.

On je dodao da se borbena dejstva jedinica bespilotnih sistema izvode po jedinstvenom planu i u koordinaciji sa drugim jedinicama. Kako ističe, danas je izuzetno teško pronaći jedinicu u ruskoj vojsci u Specijalnoj vojnoj operaciji koja nema dronove.

-Svakodnevno se pogađa oko 300 neprijateljskih ciljeva — oklopna vozila, utvrđenja... Bespilotne letelice se koriste za isporuku hrane i municije na prve linije fronta, kao i za postavljanje mina i evakuaciju ranjenika sa bojišta, objašnjava Sergej Ištuganov.

On je istakao da se neprijateljska vojska koja je opkoljena u području Krasnoarmejska najviše žali upravo na dronove, a da je ruska vojska uspela da prelomi situaciju na nebu zahvaljujući njima. S jedne strane, proizvodni kapaciteti su se postepeno širili. S druge strane, efikasnost posada bespilotnih letelica je povećana. S treće strane, pojavile su se trupe bespilotnih sistema i specijalne snage u njihovom sastavu, objasnio je Ištuganov.

-Danas se specijalisti obučavaju na univerzitetima Ministarstva odbrane, u vojnim centrima za obuku pri civilnim univerzitetima, javnim organizacijama i u preduzećima koja proizvode bespilotne sisteme. Ali, rad na stvaranju više vojne obrazovne ustanove za trupe bespilotnih sistema je već u toku, naveo je on.

Ministarstvo odbrane Rusije je zatim pokazalo grb trupa bespilotnih sistema – ukršteni strela i mač sa krilastim mikročipom i zvezdom na mestu ukrštanja.

Simbol je prikazan na video-snimku rada posade FPV-drona "vogan-15", koji je uništio pikap Oružanih snaga Ukrajine kod Kupjanska.

(rt.rs)

