FICO ŽESTOKO UDARIO NA ČLANICU EU: Imate opasnu tendeciju da se meštate u stvari drugih država
SLOVAČKI premijer Robert Fico optužio je Holandiju da ima "opasnu tendenciju" mešanja u unutrašnje poslove drugih država, reagujući na to što je nova holandska vlada u svom koalicionom sporazumu pomenula Slovačku kao zemlju koja "aktivno potkopava Evropu".
Fico je, na putu ka neformalnom samitu EU u Briselu, rekao da holandski dokument opisuje Slovačku kao "evroskeptičnu i neposlušnu državu" i navodno sugeriše mogućnost sankcija poput oduzimanja prava glasa ili sredstava iz EU fondova, preneo je TASR.
- Mi to ne radimo u Slovačkoj. Pušite kanabis i priznajte 70 polova ako želite - to je vaša stvar, ali pretiti drugoj zemlji kaznom zbog zastupanja suverenih i legitimnih stavova prelazi crvenu liniju. Kažnjavanje suverenih država zbog njihovih suverenih mišljenja je put u pakao. Svako ko vodi takvu politiku ugrožava celu EU - rekao je Fico.
Slovačko Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protest zbog, kako je navelo, "lažnog označavanja" Slovačke u holandskom koalicionom sporazumu. Nova holandska vlada prošle nedelje je predstavila planove za naredne četiri godine, uključujući punu podršku Ukrajini i poštovanje obaveza prema NATO-u.
