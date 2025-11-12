LAŽNI PILOT PREVOZIO PUTNIKE KROZ EVROPU!
PILOT sa inicijalima LAB, koji je formalno bio samo kopilot, navodno je leteo kao kapetan putničkih aviona najmanje nekoliko meseci, koristeći falsifikovane sertifikate, piše "Aero Telegraf".
Tokom tog perioda prevozio je stotine putnika po Evropi za litvansku avio-kompaniju "Avion Ekspres".
Prema dostupnim informacijama, LAB je ranije leteo kao prvi oficir za indonežansku Garudu, a moguće je, ali još nije potvrđeno, da je radio i za Jurovings, podružnicu Lufthanze.
Jurovings je navela za Bild da je istraga u nadležnosti "Avion Ekspres" i da čekaju razjašnjenje činjenica.
"Avion Ekspres", sa sedištem u Viljnusu, specijalizovana je za zakup aviona sa kompletnom posadom drugim kompanijama.
Flota broji više od 50 aviona, uglavnom A320 i A321, koji lete širom sveta.
Kompanija je pokrenula internu istragu čim je saznala za navode o neproverenom profesionalnom iskustvu pilota.
Istraga je u toku.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
FICO JASAN: Dok sam ja premijer, Slovačka neće učestvovati u konfiskaciji ruskih sredstava
08. 11. 2025. u 15:25
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)