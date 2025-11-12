Svet

LAŽNI PILOT PREVOZIO PUTNIKE KROZ EVROPU!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2025. u 18:51

PILOT sa inicijalima LAB, koji je formalno bio samo kopilot, navodno je leteo kao kapetan putničkih aviona najmanje nekoliko meseci, koristeći falsifikovane sertifikate, piše "Aero Telegraf".

Foto: Tanjug/AP

Tokom tog perioda prevozio je stotine putnika po Evropi za litvansku avio-kompaniju "Avion Ekspres".

Prema dostupnim informacijama, LAB je ranije leteo kao prvi oficir za indonežansku Garudu, a moguće je, ali još nije potvrđeno, da je radio i za Jurovings, podružnicu Lufthanze.

Jurovings je navela za Bild da je istraga u nadležnosti "Avion Ekspres" i da čekaju razjašnjenje činjenica.

"Avion Ekspres", sa sedištem u Viljnusu, specijalizovana je za zakup aviona sa kompletnom posadom drugim kompanijama.

Flota broji više od 50 aviona, uglavnom A320 i A321, koji lete širom sveta.

Kompanija je pokrenula internu istragu čim je saznala za navode o neproverenom profesionalnom iskustvu pilota.

Istraga je u toku.

sputnikportal.rs

