LAŽNI PILOT PREVOZIO PUTNIKE KROZ EVROPU!

PILOT sa inicijalima LAB, koji je formalno bio samo kopilot, navodno je leteo kao kapetan putničkih aviona najmanje nekoliko meseci, koristeći falsifikovane sertifikate, piše "Aero Telegraf".

Tokom tog perioda prevozio je stotine putnika po Evropi za litvansku avio-kompaniju "Avion Ekspres".

Prema dostupnim informacijama, LAB je ranije leteo kao prvi oficir za indonežansku Garudu, a moguće je, ali još nije potvrđeno, da je radio i za Jurovings, podružnicu Lufthanze.

Jurovings je navela za Bild da je istraga u nadležnosti "Avion Ekspres" i da čekaju razjašnjenje činjenica.

"Avion Ekspres", sa sedištem u Viljnusu, specijalizovana je za zakup aviona sa kompletnom posadom drugim kompanijama.

Flota broji više od 50 aviona, uglavnom A320 i A321, koji lete širom sveta.

Kompanija je pokrenula internu istragu čim je saznala za navode o neproverenom profesionalnom iskustvu pilota.

Istraga je u toku.

