ZELENSKI U PANICI: Rusija napala ukrajinski energetski sektor sa 450 dronova i 45 raketa

LEGENDARNI odbojkaš Vladimir Vanja Grbić otvoreno je govorio o onome o čemu mnogi ćute – o površnosti u veri, o obeležavanju krsne slave koja se pretvara u gozbu za 200 zvanica i o sveštenicima koji više vole luksuz nego služenje Bogu. On je, ujedno, govorio i o ličnom odnosu prema veri, svom duhovniku i najvažnijem putovanju na koje bi svaki pravoslavac trebalo da ode.