ZELENSKI U PANICI: Rusija napala ukrajinski energetski sektor sa 450 dronova i 45 raketa
RUSIJA je lansirala 450 dronova i 45 raketa na ukrajinski energetski sektor i drugu infrastrukturu, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Zelenski je ponovo pozvao saveznike da uvedu snažnije sankcije ruskom energetskom sektoru.
(Reuters)
