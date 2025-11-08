Svet

ZELENSKI U PANICI: Rusija napala ukrajinski energetski sektor sa 450 dronova i 45 raketa

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 11. 2025. u 09:40

RUSIJA je lansirala 450 dronova i 45 raketa na ukrajinski energetski sektor i drugu infrastrukturu, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP

Zelenski je ponovo pozvao saveznike da uvedu snažnije sankcije ruskom energetskom sektoru.

Foto: Profimedia

 

(Reuters)

