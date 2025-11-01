NEMAČKA POLICIJA NA NOGAMA, PRIMEĆEN DRON NA AERODROMU U BERLINU: Hitno obustavljeni letovi, avioni preusmereni na druge aerodrome (FOTO)
AERODROM Brandenburg u Berlinu privremeno je morao da preusmeri letove nakon što je kasno 31. oktobra prijavljeno prisustvo sumnjivog drona u blizini piste.
Operacije na aerodromu zaustavljene su u 20:08 sati po lokalnom vremenu, a ponovo su pokrenute u 21:58 sati, saopštili su zvaničnici aerodroma. Do obustave je došlo nakon što je svedok prijavio da je uočio dron u zoni oko aerodroma.
Posle prijave, policija je pokrenula istragu.
Tokom zastoja, avioni iz najmanje četiri različita evropska grada preusmereni su na obližnje aerodrome, među kojima je i aerodrom u Hamburgu. Vlasti nisu saopštile tačan broj letova koji su morali da budu preusmereni.
Policijska istraga i nepoznat tip drona
Lokalne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile poreklo i operatera drona. Tip drona koji je primećen još uvek nije poznat.
Policija je upotrebila sopstveni dron u pokušaju da locira osobu koja je upravljala letelicom, ali potraga nije dala rezultate, preneli su lokalni mediji.
Slični incidenti širom Evrope
Nemačke vlasti nisu navele da li je incident povezan sa nedavnim pojavama dronova širom Evrope, koje su izazvale zabrinutost za bezbednost i podstakle sumnje na moguće rusko učešće.
U proteklim mesecima zabeleženi su slični slučajevi u Francuskoj, Češkoj, Nemačkoj, Litvaniji, Norveškoj i Danskoj.
Povezanost sa ruskim aktivnostima
Ovi neobjašnjivi slučajevi dolaze nakon više incidenata u kojima su ruski avioni i dronovi narušavali vazdušni prostor NATO zemalja.
Poljske snage su početkom septembra oborile nekoliko ruskih dronova koji su ušli u njihov vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu.
Nekoliko dana kasnije, ruski dron je povredio teritoriju Rumunije, ali Bukurešt nije reagovao vojno. Ovi incidenti izazvali su pozive za odlučniji odgovor na takve upade, uključujući i obaranje ruskih letelica ako bude potrebno.
Dronovi oboreni u Estoniji
Dana 17. oktobra, savezničke snage oborile su dve bespilotne letelice nepoznatog porekla nakon što su uočene u blizini vojne baze na jugu Estonije.
(Kyiv Independent)
