"ODGOVOR RUSIJE BIĆE OZBILJAN" Nakon oštrih reči Vladimira Putina, oglasio se i Peskov

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da, iako predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trenutno nije zainteresovan za samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nije isključio mogućnost da se takav sastanak održi u budućnosti.

- Da, predsednik Tramp je rekao da je za sada prestao da razmatra održavanje samita. Međutim, u protekla dva dana je već nekoliko puta ponovio da ne isključuje održavanje takvog samita u budućnosti. Predsednik Putin deli ovaj stav, kao što je i sam rekao juče tokom razgovora sa medijima - rekao je Peskov.

Ni jedan ni drugi lider, prema njegovim rečima, ne žele da se sastanu bez jasnih ciljeva i odgovarajuće pripreme, smatrajući da bi bilo "gubljenje vremena" da se okupljaju bez konkretnih pregovaračkih osnovica.

Peskov je komentarisao i otkazivanje potencijalnog samita između Rusije i SAD, za koji je planirano da se održi u Budimpešti.Prema njegovim rečima, nije bio određen konkretan datum samita niti su se strane dogovorile o njemu.

- Pre svega, niko nije objavio precizan datum samita. I niko se nije složio u vezi sa njim. To je prva tačka. U tom smislu, bilo je veoma teško poremetiti nešto što nije bilo posebno dogovoreno - istakao je portparol Kremlja.

Govoreći o potencijalnim napadima raketama Tomahavk na rusku teritoriju, Dmitrij Peskov je rekao da je izjava Putina u kojoj se najavljuje "ozbiljan" odgovor Rusije "elokventna i iscrpna" i da nije potrebno dalje pojašnjenje.

Putin je rekao juče da bi ruski odgovor bio "ozbiljan, ako ne i razoran", ukoliko dođe do napada.

Peskov je izrazio nezadovoljstvo trenutnim stanjem pregovora o Ukrajini, ističući da se radi o "previše dugoj pauzi". Prema njegovim rečima, pauza je posledica "nevoljnosti kijevskog režima" da intenzivira dijalog. Rusija veruje da su evropski partneri Ukrajine odgovorni za podsticanje te "nevoljnosti" prema pregovorima.

Peskov je komentarisao nove sankcije koje je Evropska unija uvela protiv Rusije, ističući da su sankcije trenutno u fazi analize.

Kada je reč o sankcijama, on je naglasio da Rusija "ne deluje protiv bilo koga", već deluje "za svoju korist". Rusija će, prema njegovim rečima, uvek da radi ono što je najbolje za njene nacionalne interese.

Takođe je odgovorio na izjavu Trampa, koji je kazao da će uticaj sankcija na Rusiju biti jasan za šest meseci.

- Videćemo šta će se desiti za šest meseci i godinu dana - rekao je Peskov i dodao da Rusija već ima iskustva sa sankcijama te da je u stanju da se prilagodi i donese odluke koje najbolje služe njenim interesima.

