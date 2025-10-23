Svet

PUTIN SE OGLASIO O SAMITU U BUDIMPEŠTI: Lokaciju i sastanak predložila je američka strana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 10. 2025. u 17:44

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je tokom njegovog poslednjeg razgovora sa američkim liderom Donaldom Trampom samit u Budimpešti predložila američka strana.

ПУТИН СЕ ОГЛАСИО О САМИТУ У БУДИМПЕШТИ: Локацију и састанак предложила је америчка страна

Foto: Tanjug/AP photo

- U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija predložila je američka strana - rekao je Putin novinarima.

Kako je istakao Putin, u pitanju je, pre odlaganje samita u Budimpešti.

Bilo bi pogrešno prići samitu u Budimpešti bez pripreme, primetio je Putin.

Prema rečima ruskog lidera, dijalog je uvek bolji od nastavka rata.

- Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe niti narod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom - istakao je predsednik Rusije.

sputnikportal.rs

