PUTIN SE OGLASIO O SAMITU U BUDIMPEŠTI: Lokaciju i sastanak predložila je američka strana
Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je tokom njegovog poslednjeg razgovora sa američkim liderom Donaldom Trampom samit u Budimpešti predložila američka strana.
- U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija predložila je američka strana - rekao je Putin novinarima.
Kako je istakao Putin, u pitanju je, pre odlaganje samita u Budimpešti.
Bilo bi pogrešno prići samitu u Budimpešti bez pripreme, primetio je Putin.
Prema rečima ruskog lidera, dijalog je uvek bolji od nastavka rata.
- Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe niti narod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom - istakao je predsednik Rusije.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PUTIN AKTIVIRA 1,5 MILIONA REZERVISTA: Rusija diže vojsku na istorijski nivo!
23. 10. 2025. u 15:42
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)