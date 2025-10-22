INCIDENT U BELOJ KUĆI: Muškarac priveden, oglasila se Tajna služba (FOTO/VIDEO)

JEDAN automobil zakucao se u kapiju Američke tajne službe u Vašingtonu, saopštila je danas Pres služba te organizacije.

Foto: Tanjug

Uniformisani agenti su odmah priveli vozača, čiji identitet još nije utvrđen.

Istražitelji su pretražili vozilo koje je učestvovalo i kasnije ga proglasili bezbednim. Fotografije podeljene na društvenim mrežama prikazuju robota za detekciju bombi kako pregleda automobil.

🚨🇺🇸 BREAKING: CAR CRASHES INTO WHITE HOUSE CHECKPOINT, DRIVER IN CUSTODY



Heavy Secret Service presence around the White House after a car slammed into a security checkpoint at 17th Street and E Street NW in Washington DC.



Agents were seen with long guns drawn as they locked… pic.twitter.com/wLCxFKAn9n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 22, 2025

Predsednik Donald Tramp je bio u Beloj kući u vreme nesreće, gde je ugostio je skoro svakog republikanskog senatora na ručku u "Klubu ružičastih bašta", projektujući jedinstveni front dok ta stranka odbija da popusti pred zahtevima demokrata za sredstva za zdravstvenu zaštitu u četvrtoj nedelji blokade vlade.

BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5 — Scott Thuman (@ScottThuman) October 22, 2025

Vlasti nisu odmah pružile nikakve dodatne informacije o nesreći, identitetu vozača ili bilo kakvoj potencijalnoj motivaciji.

Neposredno područje blizu ugla 17. i E ulice ostaje zaključano dok policija ne odvuče tamni sedan.

At approximately 10:37 p.m., an individual drove a vehicle into the Secret Service vehicle gate located at 17th & E St, NW, in Washington, DC. The individual was arrested & the vehicle was assessed and deemed safe. Our investigation into the cause of this collision is ongoing. — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) October 22, 2025

Američka Tajna služba je u saopštenju navela: "Oko 22:37, jedna osoba je vozilom udarila u kapiju Tajne službe koja se nalazi na uglu 17. i Istočne ulice, severozapadno od Vašingtona."

- Osoba je uhapšena, a vozilo je procenjeno i ocenjeno je bezbednim. Naša istraga o uzroku ovog sudara je u toku - navodi se.

(Metro.co.uk.)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć