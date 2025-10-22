Svet

INCIDENT U BELOJ KUĆI: Muškarac priveden, oglasila se Tajna služba (FOTO/VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 09:28

JEDAN automobil zakucao se u kapiju Američke tajne službe u Vašingtonu, saopštila je danas Pres služba te organizacije.

ИНЦИДЕНТ У БЕЛОЈ КУЋИ: Мушкарац приведен, огласила се Тајна служба (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug

Uniformisani agenti su odmah priveli vozača, čiji identitet još nije utvrđen.

Istražitelji su pretražili vozilo koje je učestvovalo i kasnije ga proglasili bezbednim. Fotografije podeljene na društvenim mrežama prikazuju robota za detekciju bombi kako pregleda automobil.

Predsednik Donald Tramp je bio u Beloj kući u vreme nesreće, gde je ugostio je skoro svakog republikanskog senatora na ručku u "Klubu ružičastih bašta", projektujući jedinstveni front dok ta stranka odbija da popusti pred zahtevima demokrata za sredstva za zdravstvenu zaštitu u četvrtoj nedelji blokade vlade.

Vlasti nisu odmah pružile nikakve dodatne informacije o nesreći, identitetu vozača ili bilo kakvoj potencijalnoj motivaciji.

Neposredno područje blizu ugla 17. i E ulice ostaje zaključano dok policija ne odvuče tamni sedan.

Američka Tajna služba je u saopštenju navela: "Oko 22:37, jedna osoba je vozilom udarila u kapiju Tajne službe koja se nalazi na uglu 17. i Istočne ulice, severozapadno od Vašingtona."

- Osoba je uhapšena, a vozilo je procenjeno i ocenjeno je bezbednim. Naša istraga o uzroku ovog sudara je u toku - navodi se.

(Metro.co.uk.)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake