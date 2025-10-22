INCIDENT U BELOJ KUĆI: Muškarac priveden, oglasila se Tajna služba (FOTO/VIDEO)
JEDAN automobil zakucao se u kapiju Američke tajne službe u Vašingtonu, saopštila je danas Pres služba te organizacije.
Uniformisani agenti su odmah priveli vozača, čiji identitet još nije utvrđen.
Istražitelji su pretražili vozilo koje je učestvovalo i kasnije ga proglasili bezbednim. Fotografije podeljene na društvenim mrežama prikazuju robota za detekciju bombi kako pregleda automobil.
Predsednik Donald Tramp je bio u Beloj kući u vreme nesreće, gde je ugostio je skoro svakog republikanskog senatora na ručku u "Klubu ružičastih bašta", projektujući jedinstveni front dok ta stranka odbija da popusti pred zahtevima demokrata za sredstva za zdravstvenu zaštitu u četvrtoj nedelji blokade vlade.
Vlasti nisu odmah pružile nikakve dodatne informacije o nesreći, identitetu vozača ili bilo kakvoj potencijalnoj motivaciji.
Neposredno područje blizu ugla 17. i E ulice ostaje zaključano dok policija ne odvuče tamni sedan.
Američka Tajna služba je u saopštenju navela: "Oko 22:37, jedna osoba je vozilom udarila u kapiju Tajne službe koja se nalazi na uglu 17. i Istočne ulice, severozapadno od Vašingtona."
- Osoba je uhapšena, a vozilo je procenjeno i ocenjeno je bezbednim. Naša istraga o uzroku ovog sudara je u toku - navodi se.
(Metro.co.uk.)
